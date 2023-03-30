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Росія провалить мобілізацію 400 тисяч військ, у Москви немає військової техніки - розвідка Британії

30 березня 2023, 10:51
Агресор Росія намагається замаскувати мобілізацію під нібито "кампанію з набору добровольців", зазначили в розвідці Міноборони Великобританії.
Війська РФ
У Росії дефіцит боєприпасів і військової техніки - розвідка Британії / Колаж УНІАН

Країна-окупант Росія збирається дати старт кампанії з набору додаткових 400 тисяч окупантів для війни проти України. Москва спробує представити мобілізацію в якості "набору добровольців", проте в реальності регіони будуть змушувати громадян примусово вступати до лав російських військ. Втім, ворогові навряд чи вдасться набрати стільки "добровольців", для яких, до того ж, немає достатньої кількості військової техніки. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що Москва проводить підготовку до початку масштабної кампанії з набору "добровольців" у війська РФ для війни проти України.

На думку фахівців, під таким заходом буде замаскована реальна мобілізація. Ймовірно, регіони будуть змушувати вступати громадян до лав російських військ.

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Втім, як вважають в розвідці, так звана "добровольча модель", яку Москва вибрала для заповнення дефіциту кадрів і зведення до мінімуму проявів будь-якого інакомислення, не дасть результату. У Росії немає достатньої кількості військової техніки, яка знадобиться для нових окупантів.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової потужності Росії в Україні будуть потрібні не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має на даний час", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Наступ Росії на Україну

В американському агентстві Bloomberg раніше повідомили, що через відсутність суттєвого просування своїх окупантів на полі бою в Україні Кремль ухвалив рішення відмовитися від свого весняного наступу.

За даними журналістів, Москва зосередиться на відбитті контрнаступу ЗСУ і спробує набрати 400 тисяч контратників щоб спробувати перевести війну до затяжної фази.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупаційна армія Росії може зробити спробу нового наступу на Україну. Зокрема, ворог може піти в масштабну атаку на Вугледар Донецької області з боку Волновахи, на Куп'янськ Харківської області, а також в районі Сватового і Кремінної Луганщини з боку Валуйок Бєлгородської області.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська агресора Росії в Україні переходять до стратегічної оборони. На його думку, вони ще можуть атакувати на деяких ділянках фронту навіть декілька місяців, проте проривів з їхнього боку не буде, оскільки росіяни вичерпали свій військовий потенціал.

Дивіться відео Главред - Сотник вважає, що Росія не відмовиться від планів щодо окупації України

Війна Росії проти України:

війська Росії війна Росії та України британська розвідка
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