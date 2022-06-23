Армія України трощитиме ППО і артилерію РФ на Зміїному до звільнення острова - ГУР

ЗСУ завдають вогневого ураження по об'єктах окупантів РФ на Зміїному - Буданов / Колаж УНІАН, Офіс президента

Військова операція України проти військ Росії на Зміїному буде йти допоки, доки не вдасться досягти повного звільнення острова. Окупанти розмістили там велику кількість військ, і військової техніки. Йдеться, серед іншого, про системи протиповітряної оборони і реактивні артилерійські установки. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українські війська планомірно завдають ударів по російським силам і військовій техніці на острові Зміїний.

читайте такожАрмія України завдала нового удару по військах РФ на Зміїному і знищила Панцир-С1 за 15 млн доларівЗа його словами, там загарбники розміщують свої угруповання, які складаються з підрозділів ППО і частин з реактивними артилерійськими установками. Також на острові дислокуються катерна група і підрозділи спеціального призначення окупантів.

Начальник ГУР додав, що військова операція України на Зміїному продовжуватиметься до повного звільнення українського острова від російської окупації.

"Операція триває. Наноситься вогневе ураження по цих об'єктах. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний", - підкреслив Кирило Буданов.

Армія України завдає ударів по військах Росії на зміїному

20 червня на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів. Сталася пожежа. Очевидці розповіли про прольоти ракет у бік захопленого Росією українського острова.

В Оперативному командуванні Південь 21 червня сказали, що війська України в Одеській області вдарили по позиціях окупантів РФ на острові Зміїний. Ворожі підрозділи зазнали серйозних втрат.

Аналітики групи OSINT88 розмістили супутниковий знімок острова Зміїний після удару ЗСУ по позиціях військ РФ. На опублікованому кадрі можна побачити три вигорілих ділянки.

Під час атаки ЗСУ на позиції російських окупаційних військ РФ було завдано удару по зенітному ракетно-гарматному комплексу Панцир-С1, радіолокаційній станції, а також декільком одиницям ворожої автомобільної техніки.

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