УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України трощитиме ППО і артилерію РФ на Зміїному до звільнення острова - ГУР

23 червня 2022, 12:18

Росія окупувала острів Зміїний, а Україна регулярно завдає ударів по позиціях окупантів.

Зміїний Буданов
ЗСУ завдають вогневого ураження по об'єктах окупантів РФ на Зміїному - Буданов / Колаж УНІАН, Офіс президента

Військова операція України проти військ Росії на Зміїному буде йти допоки, доки не вдасться досягти повного звільнення острова. Окупанти розмістили там велику кількість військ, і військової техніки. Йдеться, серед іншого, про системи протиповітряної оборони і реактивні артилерійські установки. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українські війська планомірно завдають ударів по російським силам і військовій техніці на острові Зміїний.

читайте такожАрмія України завдала нового удару по військах РФ на Зміїному і знищила Панцир-С1 за 15 млн доларівЗа його словами, там загарбники розміщують свої угруповання, які складаються з підрозділів ППО і частин з реактивними артилерійськими установками. Також на острові дислокуються катерна група і підрозділи спеціального призначення окупантів.

Начальник ГУР додав, що військова операція України на Зміїному продовжуватиметься до повного звільнення українського острова від російської окупації.

"Операція триває. Наноситься вогневе ураження по цих об'єктах. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний", - підкреслив Кирило Буданов.

Армія України завдає ударів по військах Росії на зміїному

20 червня на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів. Сталася пожежа. Очевидці розповіли про прольоти ракет у бік захопленого Росією українського острова.

В Оперативному командуванні Південь 21 червня сказали, що війська України в Одеській області вдарили по позиціях окупантів РФ на острові Зміїний. Ворожі підрозділи зазнали серйозних втрат.

Аналітики групи OSINT88 розмістили супутниковий знімок острова Зміїний після удару ЗСУ по позиціях військ РФ. На опублікованому кадрі можна побачити три вигорілих ділянки.

Під час атаки ЗСУ на позиції російських окупаційних військ РФ було завдано удару по зенітному ракетно-гарматному комплексу Панцир-С1, радіолокаційній станції, а також декільком одиницям ворожої автомобільної техніки.

Інші новини:

ЗСУ ГУР війна Росії та України острів Зміїний Кирило Буданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:23

Росія скаженіє: як Україна стає недосяжною для Кремля

13:21

В Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у ХерсоніВідео

13:08

"Росія-агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

12:57

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

Реклама
12:47

Все одно хочуть захопити всю Україну: Росія після захоплення Донбасу знову рушить на Київ – ЖдановВідео

12:34

Син директора Рівненської АЕС через зауваження жорстоко побив літню жінку: вона померла у лікарні

12:19

Єврорада дасть Україні статус країни-кандидата в ЄС - Шарль МішельВідео

12:18

Армія України трощитиме ППО і артилерію РФ на Зміїному до звільнення острова - ГУРВідео

11:59

Бах - і немає півмільйона доларів: ЗСУ спалили дорогу російську технікуВідео

11:34

На Україну очікує дуже складна зима: тарифи не зміняться, але доведеться "економити тепло" - міністрВідео

11:20

Батько та син разом луплять по позиціях окупантів із "Гвоздики": один заряджає, інший - наводитьВідео

11:13

Як правильно пасинкувати помідори для щедрого врожаю

11:02

Помер колишній соліст "Ласкового мая" Юрій ШатуновВідео

11:00

Україна ризикує стати "вічним кандидатом", або Що дасть статус майбутнього члена ЄСПогляд

10:50

Після перемоги - всім по пиріжку: добрі люди побудували піч бабушке, яка робила паски на руїнах будинкуВідео

10:38

Україна зі зброєю Заходу отримає перевагу: на РФ може очікувати нокаут – американські генералиВідео

10:23

На Донеччині українська авіація покришила позиції окупантів та укріпрайон

09:58

Рушниці для України: у США поліція зібрала вантаж зброї для українцівВідео

09:50

Кремль до кінця року "дотиснуть" до перемир'я - генерал Романенко

Реклама
09:45

Окупанти кинули всі резерви на захоплення Сєвєродонецька - ГайдайВідео

09:21

Армія України битиме війська РФ у хвіст і в гриву, якщо Захід швидко надасть зброю – генерал ЗСУВідео

09:18

Білий квиток у воєнний час: хто має право на нього і як отримати його в Україні

09:12

Як стара Європа ризикує повторити самогубний маневр перед Другою СвітовоюПогляд

08:46

"Мамо, ти вбила дракона?": красуня-воїн ЗСУ розповіла, як її зустрів син після довгої розлукиВідео

08:23

Росія найближчими днями може захопити Лисичанськ - Інститут вивчення війниВідео

08:16

Гороскоп на сьогодні 23 червня 2022 для всіх: один зі знаків зодіаку стане щасливчиком дняВідео

08:05

Українські воїни ліквідували хвалька-окупанта, який кричав про перемогу Росії

07:24

Армія України завдала нового удару по військах РФ на Зміїному і знищила Панцир-С1 за 15 млн доларівВідео

07:04

Як зрозуміти, що чоловік розлюбив: 7 вірних ознак

06:41

Війська РФ майже вичерпали ресурси: Україна здатна контрнаступати, потрібна зброя – ДжонсонВідео

06:23

Чи здатен Лукашенко встромити ножа в спину Путіну та не пустити армію Білорусі на війну з УкраїноюПогляд

05:20

Найсмачніша і дуже корисна вечеря за 20 хвилин: ідеальний рецептВідео

04:51

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото красеня-сина

04:50

40 гривень за долар вже влітку: українцям розкрили сценарій стрімкої девальваціїВідео

04:21

Боягуз, ренегат і перебіжчик: український комік Андрій Молочний виявився фанатом "русского мира"Відео

03:40

Увірвуться потужні грози та завалить градом: синоптик попередив про аномальну погоду в УкраїніВідео

03:20

Військовий експерт пояснив, хто вкидає в західні ЗМІ "зраду" про війну на ДонбасіВідео

02:58

Наїв щоки і розплився: у мережі з'явилися нові фото оскандаленого коміка Нурлана СабуроваВідео

02:20

Україну розжарить до +35º: синоптик назвав терміни аномальної спекиВідео

Реклама
02:09

27-річна Міс Бразилія раптово померла від елементарної операції

02:02

До чого сниться війна: тлумачення відомих сонників

01:31

Німецький генерал назвав найслабші місця армії РФ

00:51

Анастасія Приходько представила нову композицію "Степом"

00:51

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:50

52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу і фільтрів

00:37

Тарас Тополя розповів про смерть товариша

00:08

Бред Пітт з'явився в образі Офелії на обкладинці популярного глянцю

22 червня, середа
23:54

Росіяни масово спалюють тіла своїх військових після потужного удару ЗСУ - розвідкаВідео

23:41

Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт зі свекрухою, який триває 20 років

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти