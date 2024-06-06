Армія РФ виходить з Харківщини: ЗСУ розбили полк російських окупантів

Українська армія "перемолола" значну частину ворожого угруповання під Вовчанськом. Через це командування противника йде на згубний крок.

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ЗСУ змусили ворога виводити війська з Харківського напрямку / Колаж: Главред, фото: flickr

1009-й мотострілковий полк РФ після зіткнення із ЗСУ зазнав критичних втрат - 90% особового складу противника ліквідовано. В ньому були і "вагнерівці", які після побаченого просто відмовилися йти на штурм в напрямку Вовчанська без підтримки важкої техніки, йдеться в повідомленні росЗМІ.

"1009-й полк, 25 бригада, 6 армія. В основному мобілізовані із Псковської області. Стояли до останнього, але виконали борг. Чорні дні для наших хлопців та їхніх родичів на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Окупанти самі визнають, що ситуація для них вкрай тяжка, адже навіть якщо їм вдається просунутися під Вовчанськом на 300 метрів вранці, то вже до вечора вони відступають на 500 метрів, при чому з величезними втратами.

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Крім того багато тих, хто на власні очі бачить численні втрати на Харківщині, відмовляється йти на штурми. Однак це їм також дорого коштує.

"В 9 мотострілковому полку 18 дивізії хлопці на передку просто відмовилися виконувати наказ. Нічим хорошим для них це не закінчиться, але, мабуть що, прилетить і їхнім командирам", - розповіли вони.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Провал наступу РФ на Харківщині - що відомо

The Telegraph пише, що російський наступ у Харківській області, розпочатий на початку травня, став повним провалом. Необдумані дії російського військового командування призвели до невдачі.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно провели успішну контратаку у Вовчанську та повернули під свій контроль ряд позицій в місті.

Раніше стало відомо, що рсійська окупаційна армія зазнає величезних втрат на полі бою. Через це друга фаза наступу РФ на Харківщині може взагалі не відбутися.



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