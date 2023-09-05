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Армія РФ здійснила парад помилок, до кінця вересня ми можемо звільнити Токмак – Коваленко

Альона Вороніна
5 вересня 2023, 04:05
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З боку окупантів може відбутися хвиля "жестів доброї волі", адже третя лінія оборони загарбників – тилова, і вона не має особливого захисту.
Украинские военные, Александр Коваленко
Армія РФ здійснила парад помилок на фронті, вважає Коваленко/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Країна-агресорка Росія здійснила "парад помилок" на фронті, це допоможе українським військовим прорвати другу лінію оборони російської окупаційної армії.

Загарбники активно спалювали резерви своєї другої лінії оборони для того, щоб втримати першу лінію. Але перша лінія, яку захисники України уже прорвали, була спрямована лише на те, щоб загальмувати і виснажити наступальні сили. Таку думку висловив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише "Обозреватель".

Він зазначає, що, зробивши таку помилку, окупанти просто виснажили свої стратегічні ресурси. Тому зараз прорив українськими військовими другої лінії оборони загарбників реальний.

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"Зараз ресурси другої лінії оборони вже не можуть стримати СОУ (Сили оборони України – ред.), тому окупанти змушені перекидати свої війська до Запорізької області з інших плацдармів. Переважно це десантні війська, які можна швидко перемістити з одної ділянки на іншу, поки не стався прорив. Та, здається, такі кроки їм не дуже допоможуть. Росіянам вже дуже важко втримати другу лінію", – сказав Коваленко.

У той же час військовий експерт прогнозує, що з боку окупантів може відбутися хвиля "жестів доброї волі", адже третя лінія оборони загарбників – тилова, і вона не має особливого захисту.

"Я думаю, до кінця вересня ми зможемо вийти на Токмак, обійти його чи увійти у місто, а вже у жовтні спрямувати свої зусилля на звільнення Мелітополя", – додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

У Міноборони повідомили про новий успіх ЗСУ на півдні – вибили ворога і закріплюються на двох напрямках. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Вона уточнила, що за останні кілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки і Новопрокопівки.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день війни коштує для України 100 мільйонів доларів. В основному це державні кошти, а не волонтерські збори.

Нагадаємо, генерал спрогнозував потужний прорив ЗСУ. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що ЗСУ зможуть прорвати другу лінію оборони росіян, оскільки вона слабша за першу, яку вони уже подолали.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Коваленко контрнаступ ЗСУ
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