День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів − Резніков

Один день війни коштує для України 100 мільйонів доларів. В основному це державні кошти, а не волонтерські збори.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання журналістів, чому на фронті так мало дронів і чому їх купують в основному за кошти, які громадяни жертвують волонтерам, а не за бюджетні.
"Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день − це 3% від усього, що потрапило на війну. День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся", – зазначив Резніков.відео дня
За його словами, несправедливо пред’являти претензії державі у тому, що нібито зараз усе роблять волонтери, тому що це не так. Він зазначив, що зараз велику роль відіграють українці, які працюють і платять податки. Ці кошти йдуть у бюджет, а вже звідти вони йдуть в тому числі й на українську армію.
Війна в Україні
У Міноборони повідомили про новий успіх ЗСУ на півдні – вибили ворога і закріплюються на двох напрямках. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Вона уточнила, що за останні кілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки і Новопрокопівки.
Американське видання The New York Times зазначає, що ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів. Недавніми боями українські війська перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.
Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що ЗСУ буде важче прорвати другу лінію оборони росіян. Захисники України уже подолали першу лінію оборони ворога, але на другій вони зіткнуться з купою "заліза". Окупанти наставили там танків, БТР, БМП й артилерії.
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