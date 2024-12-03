Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

Хоча ворог не має ресурсів для захоплення великих українських міст, небезпека наступу все ще зберігається.

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У Кремля наразі недостатньо ресурсів для реалізації усіх задумів щодо захоплення територій України / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Світан:

Ворог не зможе почати наступ на Запоріжжя чи Дніпро

У небезпеці може опинитися Времівський виступ

Український інформаційній простір впродовж останніх декількох тижнів "гуде" про нібито загрозу нових наступів армії країни-агресора Росії на Запоріжжя та Дніпропетровщину.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 каналу, чи справді існує загроза форсування ворогом Дніпра та наступу на Запоріжжя.

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За його словами, говорити про ймовірність захоплення цих ділянок наразі не варто, єдине місце, де ворог можу справді атакувати українські сили - це Времівський виступ. Там російське угруповання, ймовірно зможе зачепити території Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

"Якщо ми дозволимо росіянам далі рухатися у бік Покровська, то вони можуть зачепити частину Дніпропетровської та Запорізької областей. Але це наступ на Покровськ, який вже йде, а не на Запоріжжя, чи Дніпро. Зараз росіяни зав'язли під Кураховим, а під Покровськом їх зупинили", - зауважив Світан.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Донеччині російські війська застосовують різну тактику залежно від напрямку наступу. На Курахівському напрямку вони активно використовують велику кількість як піхоти, так і техніки, тоді як на Покровському - переважно піхоту.

Раніше також аналітики DeepState повідомляли, що російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

Напередодні керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук попередив, що після захоплення Курахового, армія країни-агресора Росії може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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