Армія РФ окупувала Зелене і просунулася в 11 населених пунктах - DeepState

Сили оборони України відновили свої позиції в селищі Шевченко Покровського району Донецької області.

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ЗС РФ окупували село Зелене / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Коротко:

ЗСУ відновили позиції в населеному пункті Шевченко

Окупанти захопили село Зелене

Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області. Водночас російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону. Про це в ніч на 14 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, українські захисники відновили свої позиції в селищі Шевченко Покровського району Донецької області. Водночас російські сили окупували село Зелене, розташоване на південь від Покровська.

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Село Зелене на карті / deepstatemap

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Вдалого, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки".

​Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як повідомляв Главред, бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

Російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.

Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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