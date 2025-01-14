Армія РФ окупувала Зелене і просунулася в 11 населених пунктах - DeepState

Коротко:
- ЗСУ відновили позиції в населеному пункті Шевченко
- Окупанти захопили село Зелене
Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області. Водночас російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону. Про це в ніч на 14 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, українські захисники відновили свої позиції в селищі Шевченко Покровського району Донецької області. Водночас російські сили окупували село Зелене, розташоване на південь від Покровська.
"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Вдалого, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки".
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Як повідомляв Главред, бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.
Російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.
Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.
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