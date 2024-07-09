Де на фронті за минулу добу було найбільш гаряче

На Покровському напрямку за добу було найбільше бойових зіткнень ЗСУ із окупантами.

https://glavred.net/war/gde-na-fronte-za-minuvshie-sutki-bylo-naibolee-goryacho-10579388.html Посилання скопійоване

На Покровському напрямку трапилось найбільше бойових зіткнень / колаж: Главред фото: УНІАН

На фронті за минулу добу сталось 141 бойове зіткнення Збройних сил України проти російських загарбників. Найбільш гарячим є Покровський напрямок, де росіяни постійно проводять штурми та намагаються вибити українських захисників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів, із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснив понад 4000 обстрілів, 94 з них - із реактивних систем залпового вогню", - написали у повідомленні Генштабу.

Найбільше бойових зіткнень трапилось на Покровському напрямку - 43. Противник вів штурмові дії біля населених пунктів Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

відео дня

Зросла кількість ворожих атак і на Куп’янському напрямку. Біля населених пунктів Берестового, Піщаного та Стельмахівки велись запеклі бої.

Війна РФ проти України / Инфографика Главреда

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

Також за повідомленнями Генштабу, ЗСУ продовжують стримувати ворога на Курахівському, Оріхівському, Гуляйпільському, Времівському, Краматорському та Сіверському напрямку.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

У ЗСУ повідомили, що ворог зберігає військову присутність у Сумській та Чернігівській області. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, Українські сили відновили раніше втрачені позиції в місті Часів Яр Донецької області, а російські окупаційні війська просунулися недалеко від Донецька.

Також ми повідомляли, що у країні-агресорі РФ сталася масована атака безпілотних літальних апаратів у ніч на вівторок, 9 липня.

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Також читайте більше новин про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред