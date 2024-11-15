Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

Окупанти просунулися просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, у Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

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У армії РФ є нові просування на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

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Окупанти захопили Рівнопіль

У армії РФ є просування біля семи населених пунктів

Російська окупаційна армія минулої доби окупувала Рівнопіль на Донеччині, а також просунулася в районі семи інших населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, у Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", - ідеться в повідомленні.

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На інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано.

Рівнеполь на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

14 листопада стало відомо, що ситуація на Курахівському напрямку погіршується. Ворог зміг захопити селище Іллінка, яке розташоване на правому березі Курахівського водосховища, на північ від Курахового. Також ворог просунувся в селі Дальнє на півдні Курахового.

​Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред ​

Російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

Главред писав, що ворог готує два варіанти оточення Курахового - за малим радіусом (у районі Успенівки), і за великим, який формується з півдня, півночі та сходу. Ймовірно, українським військовим доведеться вийти з міста.

На думку експерта Олега Жданова, наступний удар РФ може бути по Запоріжжю, ворог хотітиме вийти до Херсона. Однак поки що Росія дотискатиме Донецьку область.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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