Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

Анна Ярославська
15 листопада 2024, 07:25
1061
Окупанти просунулися просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, у Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.
ВДУ, карта Глибокої держави
У армії РФ є нові просування на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

  • Окупанти захопили Рівнопіль
  • У армії РФ є просування біля семи населених пунктів

Російська окупаційна армія минулої доби окупувала Рівнопіль на Донеччині, а також просунулася в районі семи інших населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, у Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", - ідеться в повідомленні.

відео дня

На інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано.

Рівнепіль на карті
Рівнеполь на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

14 листопада стало відомо, що ситуація на Курахівському напрямку погіршується. Ворог зміг захопити селище Іллінка, яке розташоване на правому березі Курахівського водосховища, на північ від Курахового. Також ворог просунувся в селі Дальнє на півдні Курахового.

Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State
​Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред ​

Російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

Главред писав, що ворог готує два варіанти оточення Курахового - за малим радіусом (у районі Успенівки), і за великим, який формується з півдня, півночі та сходу. Ймовірно, українським військовим доведеться вийти з міста.

На думку експерта Олега Жданова, наступний удар РФ може бути по Запоріжжю, ворог хотітиме вийти до Херсона. Однак поки що Росія дотискатиме Донецьку область.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні

П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні

08:48Україна
Відправлятимуть зброю щотижня: у Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

Відправлятимуть зброю щотижня: у Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

08:34Україна
Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

07:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

Гороскоп на сьогодні 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

Кицьки з Держприкордонслужби: чим живуть, що носять і де відпочивають елітні співробітниці

Кицьки з Держприкордонслужби: чим живуть, що носять і де відпочивають елітні співробітниці

Останні новини

08:48

П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні

08:34

Відправлятимуть зброю щотижня: у Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

08:20

"У мене були дівчинка і хлопчик": Анна Саліванчук розповіла про втрату двох дітей

08:10

Запоріжжя і загроза наступу для українцівПогляд

07:35

Загадка, яка спантеличить кожного: хто чоловік дівчини – треба вгадати за 5 секунд

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – ЖдановЗаморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов
07:25

Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

06:46

Війна в Україні: Трамп сказав, на чому зосередиться його адміністрація

06:10

Про кадри Трампа: що відбуваєтьсяПогляд

06:00

Шторм занадто затягується: Україна під впливом сильної магнітної бурі

Реклама
05:36

Гороскоп на завтра 16 листопада: Близнюкам - сюрпризи, Козерогам - несподіваний дохід

04:30

Кілька хвилин і готово: як швидко розморозити лобове скло авто - лайфхак

04:01

Які відмінності приховані на картинці: тільки найуважніші знайдуть за 13 секунд

03:45

"Є єдиний шанс на виживання України": Жданов сказав, як зламати план Путіна

03:09

Манікюр для жінок за 50: які трендові нігті омолодять руки на кілька років

02:09

Вирішує одразу кілька проблем: для чого французи викидають кавову гущу на вікно

01:34

"Війну не виграти на добровольцях": Жорін розкрив секрети успішної мобілізації

01:20

Машина часу поламалася: на картинці треба знайти людину з майбутнього

00:40

РФ збільшила атаки Шахедами після перемоги Трампа: чого добивається Путін

00:32

Чим Україні загрожує втрата Курахового: експерт озвучив невтішний сценарій

00:13

Пенсіонерам в Україні щомісяця доплачуватимуть 2361 грн: хто отримає виплату

Реклама
14 листопада, четвер
23:36

РФ готова до переговорів: посол Москви виступив із неочікуваною заявою

23:03

В Алли Пугачової поставили пропагандистів на місце - що сталося

22:29

Скільки людей працюють у ТЦК: у Міноборони назвали точну цифру

22:25

Бійці ЗСУ вийдуть з Курахового, але є один нюанс - Коваленко

22:13

РФ масовано атакувала Одесу: у місті масштабні пошкодження, є жертва і пораненіФото

21:33

Як почистити золото в домашніх умовах, щоб воно блищало: найкращий засібВідео

21:33

"Буде останнім": Христина Соловій оголосила про завершення концертної діяльності

21:26

Контрнаступ окупантів провалився: ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині

21:25

У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

21:05

Ніколи не гугліть ці слова: експерти назвали чотири фрази, які можуть нашкодити

20:55

"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

20:35

Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

20:28

Руйнівна зброя "зовсім не секретна": Подоляк прокоментував створення "ядерки"

19:56

РФ перейшла до нової тактики: ворог планує удари по АЕС і дамбах - Снєгирьов

19:55

"Це не буде угода про мир": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із РФ

19:34

Всю Україну засипатиме снігом: синоптик назвала дату раптового потепління

19:30

Кицьки з Держприкордонслужби: чим живуть, що носять і де відпочивають елітні співробітниці

19:23

"Ми будуємо "міст": генсек НАТО зробив важливу заяву про мирні переговори з РФ

19:15

Чому вікна літака круглі, а не квадратні: пілот назвав жахливу причинуВідео

19:11

"Нескладна робота, збивати Шахеди мають цивільні": Дикий ошелешив заявою

Реклама
19:10

Стихійні бунти і падіння економіки: чим обернеться криза ринку нерухомості РФПогляд

18:49

"Не мʼясні штурми": у ЗСУ попередили про нову стратегію армії РФ - що відомо

18:32

Найпотужніша Повня 2024 року: кому зі знаків зодіаку чекати на неймовірний успіх - гороскоп

18:30

Людей з ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізувати: у Міноборони пояснили всі нюанси

18:18

З 16 листопада на Київстар ТБ вийде стрічка "Озброєні піснею" про зіркових українських музикантів

18:13

Штраф до 5 тисяч євро: чому в Німеччині не можна викидати скляні банкиВідео

18:02

На Закарпатті звели будівлю на частині єврейського цвинтаря без дозвільних документів

17:56

Путін в страху: в РФ, ймовірно, готуються до примусової мобілізації - Гудков

17:38

На 20% дешевше, ніж минулого року: в Україні "різко" впала ціна на один овоч

17:38

Лікарі не давали термінів: улюблениця публіки Ада Роговцева опинилася в лікарні

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти