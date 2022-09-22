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Армії України не треба заходити в Росію, на країну-агресорку очікує неминучий розпад - Тука

22 вересня 2022, 05:00

Розпад Росії - реальний сценарій, але ЗСУ не повинні проводити операцій на її території. Треба зберегти життя українських військових, сказав Георгій Тука.

Георгій Тука
Щоб завершити війну, потрібно працювати з США та Британією і шукати політичний шлях - Тука / Главред

Розпад Росії в результаті розколу в Кремлі, внутрішніх протиріч або зовнішнього тиску є абсолютно реальним сценарієм. Подібні події могли статися ще в 1990-х, але тоді Захід вирішив, що державу потрібно утримати від розвалу. Розмови про готовність до дезінтеграції РФ стали з'являтися вже у США. Україні не треба заходити військами в Росію, її розвал можна забезпечити політичним шляхом. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україні не слід переносити військові дії в Росію. Треба зберегти життя українських військових.

"Я не є прихильником ідеї, що українська армія, мовляв, має переносити військові дії на територію Росії. Мені це не імпонує, тому що я чітко усвідомлюю з першого дня 2014 року, що будь-яка війна спричиняє втрати. Ми хотіли б, щоб на війні знищували тільки ворога, але, на жаль, гинуть і наші хлопці. Мені б цього дуже не хотілося", - сказав Тука.

За його словами, треба шукати інший шлях завершення війни з Росією – взаємодіяти з США та Великобританією. Колишній командувач армією Штатів в Європі Бен Ходжес вже зробив заяву, що Вашингтону слід готуватися до процесів, пов'язаних з розпадом Росії. Його риторика може суттєво вплинути на позицію американського істеблішменту.

"На мою думку, це не погляд однієї людини, а нова тема для США. Вона, сподіваюсь, призведе до запровадження нового тренду та дискусії в американському політичному істеблішменті. Розвиток тези, згідно з якою розвал Росії неминучий і треба сприяти цьому процесу, щоб навіки позбутися такого сусіда, як Російська Федерація, має призвести до результату. Ми повинні досягти своєї мети політичним та економічним шляхом, але не вторгненням ЗСУ на російську територію", - пояснив Тука.

Як вважає колишній глава Луганської ВЦА, сценарій розпаду РФ - реальний. Держава може розвалитися в результаті внутрішніх протиріч або зовнішнього розколу.

"Не є великої таємницею, що, по-перше, всередині самого так званого Садового кільця існує величезна кількість внутрішніх протиріч. Аналогічні відношення між федеральним центром і суб'єктами федерації. Крім того, дуже великі протиріччя у мовній, релігійній, культурній та економічній сферах. Переважна більшість мешканців Сибіру не ототожнюють себе з Москвою. Розпад Росії – реальний сценарій, і до такого варіанту розвитку подій слід бути готовими", - додав Тука.

При цьому з його точки зору, на розпад Росії піде певний час. Потрібно стежити за послабленням позицій федерального центру і падінням рівня життя в країні.

Крім того, найближчими місяцями країна-агресорка зіткнеться з серйозними проблемами в економіці.

"Українські та американські аналітики відверто стверджують – США, коли впроваджували санкції проти Росії, не очікували, що російська економіка може так довго протриматися. Але тут Вашингтон діє за тактикою удава (поступово затискає свою жертву), а не кобри (яка наносить миттєвий удар).

Негативні наслідки для економіки Росії, як прогнозують експерти, неминучий сценарій. Якщо раніше йшла мова про жовтень-листопад цього року, наразі називають березень-квітень 2023 року", - підкреслив Георгій Тука.

Дивіться відео Главред - Тука назвав три напрямки, де ЗСУ можуть оточити війська Росії

Часткова мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. В першу чергу, на війну проти України мають намір при звати людей з бойовим досвідом і тих, хто служив в російських військах. Також Путін погрожує визнанням Москвою "референдумів" на окупованих українських територіях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву про те, що Москва збирається мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Росія в рамках першого етапу часткової мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. За допомогою мобілізації Кремль збирається стабілізувати ситуацію на лінії фронту і стримати контрнаступ армії України.

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