Армійці хочуть закінчити війну, вони усунуть Путіна першими - Марк Фейгін

Серед владних еліт країни-агресора РФ є щонайменше чотири групи, яким було б вигідне відсторонення Володимира Путіна від влади.
Як розповів в інтерв'ю Главреду російський правозахисник Марк Фейгін, перша група, яка хотіла б відсторонення – це російські олігархи. "Вони постраждала сторона, у них проблеми з санкціями, майном, способом життя, статусом на Заході, дітьми, коханками, довіреними особами. Це лежить на поверхні – вони страждають від цього найбільше, адже вони малювали собі зовсім інше майбутнє", - говорить Фейгін.
Хто такий Марк Фейгін
Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовця Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.
Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.
Друга група – армійська. "Вони такі ж військові злочинці (наприклад, Генштаб РФ, Міноборони), але проблема в тому, що у них скоро повноцінної армії не залишиться, будуть тільки обивателі з вулиці, "піджаки". Це теж дивна ситуація, і незрозуміло, хто відповідатиме за провали, адже вони точно цього не хочуть. Тому в армії я вбачаю особливий інтерес до того, щоб все скоріше закінчити і припинити цю війну програвати. Тому що перспективи Перемоги немає ніякої", - уточнив Фейгін.
Також правозахисник звертає увагу, що Уряд РФ, якому доводиться розбиратися з економічними наслідками, також не в захваті від керівництва Путіна.
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"У всіх одні й ті ж уявлення про те, що відбувається. Ключовим є успіх або відносний успіх контрнаступу України", - сказав Фейгін.
Як повідомляв Главред, імовірно злиті документи з Пентагону дають підставу вважати, що всередині Росії виник серйозний конфлікт між ФСБ і Міноборони. За інформацією журналістів, спецслужба звинуватила оборонне відомство окупантів у приховуванні втрат на війні проти України. Загальний конфлікт дійшов до того, що директор РФ Путін організував зустріч з Шойгу і Пригожиним, на якій обговорювалася заява про те, що ПВК Вагнер не надають боєприпасів в терміновому порядку.
Також колишній радник офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін досі залишається при владі незважаючи на всі розмови про його смертельні хвороби і прогнози про крах країни-агресора Росії. За словами Арестовича, "на Путіна працює потужна кремлівська медицина".
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