"Путін не божевільний, він прагматик": РФ піде на інші країни Європи, якщо зміцніє – Таїпов

Російський диктатор Путін – підлий і цинічний прагматик. Він навряд чи застосує ядерну зброю, адже сам хоче залишитися живим.

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РФ піде на інші країни Європи, якщо зміцніє, вважає Таїпов/ Міноборони РФ, Facebook Муса Таїпов, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія зараз не в змозі піти на інші країни Європи, проте вона зробить це, коли зміцніє. Російський диктатор Володимир Путін не божевільний, він діє як підлий прагматик. Таку думку висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв'ю Главреду.

"Зараз Росія не в змозі піти на Європу, але як зміцніє – піде. На тих позиціях, на яких вони зараз перебувають, вони чинять тиск. Такі кидки про те, що Путін божевільний, Росія застосує ядерну зброю, дуже небезпечні. Путін не божевільний – він якраз абсолютний прагматик, цинічний і підлий", – зазначає Таїпов.

Путін та інші в РФ крали не для того, щоб забрати це на той світ, адже вони знають, що туди ніхто нічого не забирає. Тому російський диктатор навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю, адже сам хоче залишитися живим. Погрози ядерною зброєю спрямовані на те, щоб залякати Захід, вважає Таїпов.

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"Це Кисельов, Симоньян або Соловйов можуть кричати про те, що вони перетворять світ на попіл, але вони так хочуть жити, що не посміють цього зробити. Для цього до влади в Росії повинен прийти повний відморозок, але поки я таких не бачу", – зазначає він.

Також він висловив думку, що якщо РФ розмістила тактичну ядерну зброю у Білорусі, то Захід тепер має відновити ядерний статус України і надати їй ядерну зброю, щоб був паритет. Таїпов наголосив, що з хамом можна розмовляти лише його мовою, а всі вмовляння марні.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що наразі Україна готує для російських кораблів черговий "сюрприз" на морі. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначає, що Україна чекає слушного моменту.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що російська окупаційна армія кинула усі свої зусилля на взяття Бахмута. Загарбники мають орієнтовно тиждень, а потім сподіваються, що наступить "великоднє перемир’я".

Нагадаємо, російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що коли українські військові звільнять Крим, у країні-агресорці Росії може обвалитися влада, тому що силовики припинять її підтримувати. Російський диктатор Володимир Путін втратить свою підтримку, а ті настрої, які зараз висловлює російський терорист Ігор Гіркін, можуть стати масовими. Російська влада після цього провалиться у смуту.

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