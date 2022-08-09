УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний "приліт" по Криму: переляканий Аксьонов повідомив про жертву

9 серпня 2022, 20:20

Окупаційна влада стверджує, що вони "контролюють ситуацію".

взрыв в Крыму, Сергей Аксенов
Сергій Аксьонов прокоментував прильоти по Криму / Колаж фото Facebook/Сергей Аксенов, скриншот видео

"Влада" анексованого Криму досі не може оговтатись від потужного удару по військовому аеродрому окупантів на півострові, який завдали бійці ЗСУ. Там повідомляють лише про одну жертву, але можна припустити, що насправді їх більше. Про це заявив так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов.

Він намагається всіх переконати, що ситуація в Криму контрольована окупантами.

"На жаль, одна людина загинула... загальної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від військового аеродрому", - сказав Аксьонов.

Потужний удар по Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада вигадує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при навантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення анексія Криму Сергій Аксьонов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:52

По аеродрому окупантів у Криму вдарили українською зброєю - The New York Times

20:51

Олег Жданов розповів, чи мститиме Росія за "прильоти" по авіабазі в КримуВідео

20:47

Послала на три букви: Приходько розірвала стосунки із зазомбованою кумою з РФВідео

20:32

Після вибухів у Новофедорівці Кримський міст стає ціллю номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович відчув "нацизм" в пропозиції Зеленського вигнати росіян з країн ЗаходуВідео

Реклама
20:20

Потужний "приліт" по Криму: переляканий Аксьонов повідомив про жертвуВідео

20:10

Прикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в різдво Миколи ЧудотворцяВідео

19:58

"Я його не люблю": Приходько знову "штрикає" Потапа

19:57

"Все тільки починається": Подоляк потужно висловився про "прильотів" по авіабазі в КримуВідео

19:37

"Бавовна" в Криму: що відомо про ключовий аеродром окупантів у НовофедорівціВідео

19:36

Війна в Україні може закінчитися до кінця року: Жданов назвав головну умовуВідео

19:33

Актор-путініст Стівен Сігал приїхав на Донбас подивитися на місце вбивства українських полонених

19:25

Нагадуємо про заборону паління: в Міноборони з гумором відреагували на вибухи в КримуВідео

19:23

Великі неприємності і підступи ворогів: 2 знаки зодіаку чекають випробування до кінця 2022 рокуВідео

19:15

Заборона на в'їзд для росіян в західні країни повинна бути тотальноюПогляд

19:10

Окупанти замінували Запорізьку АЕС: до цього причетні вагнерівці - розвідкаВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

18:59

"Пробили вікно" в російському ППО: експерт пояснив удар по аеродрому РФ в КримуВідео

18:46

"Стирчать ребра": на Орбакайте накинулися в мережі за надмірну худорлявість

18:01

Удар по складах з БК і злітній смузі: у РФ розкрили деталі вибухів у НовофедорівціФотоВідео

Реклама
18:00

"Кремлю приготуватися": Арестович відреагував на удар по КримуВідео

17:47

Як не зіпсувати посуд: що категорично заборонено мити в посудомийці - секрети господиням

17:45

"Він весь час п'яний": колишній депутат Держдуми розповів, як Путін за пияцтво вигнав з прем'єрів Медведєва

17:28

Захист від російських ракет: у ЗСУ розповіли про нові далекобійні ЗРК NASAMSВідео

17:13

"Вибішує": дочка Заворотнюк визвірилася на питання про молодшу сестру

17:06

"Можлива вагітність": нумеролог дав прогноз по шлюбу Медадже і БрежнєвоїВідео

16:57

Різанина під Мелітополем: партизани атакували членів комісії з підготовки "референдуму"Відео

16:45

Ердоган знайшов вигоду у війні: успіхи у переговорах використає для передвиборчої кампанії - ReutersВідео

16:44

Україна вже має ракети з дальністю 200-300 км і вдарила ними по Криму – АндрусівВідео

16:37

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

16:33

Темрява для окупантів була "пекельною": мер Мелітополя розповів про вдале "відпрацювання" ЗСУ по ворогу

16:28

Зеленський закликав закрити Захід для росіян: в РФ вибухнули хамствомВідео

16:17

"Шукатимуть порозуміння": експерт розповів, як розвиватимуться відносини США та КитаюВідео

16:12

Ештон Катчер розповів про страшну хворобу, яка мало не перетворила його на рослину

16:08

Паніка в Криму: прогриміли потужні вибухи на авіабазі окупантів РФФотоВідео

16:06

"Нас швидко підпалять": Лукашенко істерично спрогнозував погіршення ситуації в БілорусіВідео

15:40

Спека +40 градусів: синоптик назвала області, які розпече до максимумуВідео

15:36

РФ не заплатила за транзит через Україну: нафтопровід Дружба зупиненийВідео

15:30

Втрати ЗСУ у війні проти Росії знизилися втричі: у Зеленського зробили заяву

15:10

Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

Реклама
14:47

Зеленський може відправитись в Індонезію на саміт для особистої зустрічі з Путіним - ПодолякВідео

14:44

Найбільше на Путіна впливає Юрій Ковальчук, вони багато спілкувалися перед війною: що про нього відомоВідео

14:42

Україна налагодить випуск безпілотників Bayraktar: у Путіна закотили істерикуВідео

14:23

Гороскоп на вересень 2022: Близнюкам - розставання, Терезам - великий куш, Козерогам - знаки доліВідео

14:10

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

13:57

У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

13:56

ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

13:55

"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасамиВідео

13:16

У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARSВідео

13:11

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплатаВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти