Потужний "приліт" по Криму: переляканий Аксьонов повідомив про жертву

Сергій Аксьонов прокоментував прильоти по Криму / Колаж фото Facebook/Сергей Аксенов, скриншот видео

"Влада" анексованого Криму досі не може оговтатись від потужного удару по військовому аеродрому окупантів на півострові, який завдали бійці ЗСУ. Там повідомляють лише про одну жертву, але можна припустити, що насправді їх більше. Про це заявив так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов.

Він намагається всіх переконати, що ситуація в Криму контрольована окупантами.

"На жаль, одна людина загинула... загальної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від військового аеродрому", - сказав Аксьонов.

Потужний удар по Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада вигадує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при навантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Інші новини: