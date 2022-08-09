"Все тільки починається": Подоляк потужно висловився про "прильотів" по авіабазі в Криму

Михайло Подоляк висловився про вибухи в Криму / ОПУ

Окупований Крим не може залишатися військовою базою для терористів, тому вибухи в Новофедорівці стали "лише початком", заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

"Демілітаризація Російської Федерації - невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою і світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", - підкреслив Подоляк.

Потужні вибухи в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15: 20, всього їх нарахували близько десяти

Реакція Міноборони України

Главред також писав, що в Мноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму.

У заяві заступниці міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

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