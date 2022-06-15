Арестович назвав умову поразки України у війні проти Росії

Арестович назвав умову поразку України у війні проти Росії / скріншот

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович розповів, в якому випадку Україна може програти війну проти російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик, в якому зібрані кадри російської військової агресії проти України і показані панорамні зйомки мирного Києва.

На думку Арестовича, Україна може перемогти Росію з режимом її президента Володимира Путіна, але для цього ми не повинні уподібнюватися діям агресора

"Щоб перемогти путінську Росію, ми повинні залишатися воїнами добра. Якщо ми станемо такими, як вони [російські військові], то програємо. Якщо будемо діяти на основі зла і бажання звірячої помсти, незалежно від ситуації на фронті, – програємо. Ми повинні виграти війну на полі бою, залишаючись людьми", – написав Арестович.

читайте такожЗСУ вдарили з флангу і зірвали Наступ росіян на Запоріжжя - АрестовичРаніше радник керівника офісу президента заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який затягує передачу Україні важкого озброєння, несе відповідальність за загиблих українців в результаті війни проти РФ.

Нагадавши, Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Попри чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

Читайте також: