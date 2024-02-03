Без 'рабовласницьких' норм: до ВР подали альтернативний законопроект про мобілізацію

Представники ТЦК мають припинити "полювання на цивільних" в тилу та відмовитися від показових рейдів.

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До Верховної Ради внесли ще один законопроект щодо мобілізації / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

До Верховної Ради подали альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Законопроєкт має запобігти "полюванню на людей" на вулицях України та захистити базові права і свободи громадян. Про це розповів у Facebook ініціатор документу, народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

За словами нардепа, законопроект Кабміну насправді спрямований на "посилення рабовласництва" в Україні, тому він пропонує альтернативний варіант, у якому він "спробував скорегувати критично негативні урядові пропозиції в бік здорового глузду".

"Такі законодавчі ініціативи, як 10449 в частині "рабовласницьких" норм працють на розкол суспільства, і комплексно шкодять - і громадянам, і Армії, і економіці, і обороноздатності, і країні в цілому", - прокоментував законопроект Кабміну Мазурашу.

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Він закликає уряд відмовитися від практики призову до армії без добровільної згоди громадян та наголошує на необхідності визначення чітких критеріїв для призову.

"Зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально (за письмової згоди), а інші ніж будуть поповнювати ряди "відказників", СЗЧесників (військових, які самовільно залишили військову частину - ред.), нехай працюють на економіку - в тилу, або навіть за кордоном, якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сімʼю", - зазначив Мазурашу.

Крім того, нардеп вважає, що для зміцнення обороноздатності та підвищення готовності Збройних Сил України необхідно відмовитися від "полювання на цивільних" та показових рейдів ТЦК. Він наголосив, що держава не повинна ставитися до своїх громадян як до рабів.

Законопроект про мобілізацію

Як повідомляв Главред, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни призовного віку, надання відпустки військовослужбовцям та інше.

Крім цього, законопроєкт про мобілізацію потребує включення норми про ротацію військових. Наразі цієї норми в законопроєкті немає, але ця тема обговорювалась, і можливо, що народні депутати запропонують її включення між першим і другим читаннями.

Нагадаємо, після розгляду правок у законопроекті відбудеться фінальне голосування. Якщо закон отримає підтримку, його підпише Спікер і відправить президенту. Очікується, що закон не набуде чинності до березня, а після його прийняття передбачається ще місяць перехідного періоду.

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