Байден оцінив переговори України та Росії в Стамбулі

Байден відреагував на переговори України і РФ в Стамбулі / Reuters

Президент США Джо Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині, пише видання CNN.

Американський президент не бачить підстав для зміни політики США. Байден прагне перевірити прихильність Росії мирним ініціативам.

"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та надалі будемо забезпечувати українських військових оборонними засобами", - заявив господар Білого дому.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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