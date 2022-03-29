Байден оцінив переговори України та Росії в Стамбулі

Американський президент не бачить підстав для зміни політики США.
Президент США Джо Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині, пише видання CNN.
Американський президент не бачить підстав для зміни політики США. Байден прагне перевірити прихильність Росії мирним ініціативам.
"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та надалі будемо забезпечувати українських військових оборонними засобами", - заявив господар Білого дому.
Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.
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Автор: Катя Трохименко