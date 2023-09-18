Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників Міністра оборони. Серед звільнених Анна Маляр.
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничука в Telegram
З посади заступника міністра оборони України звільнили:
- Ростислава Замлинського
- Анну Маляр
- Дениса Шарапова
- Андрія Шевченка
- Віталія Дейнегу
Також Костянтина Ващенка звільнили з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Чистки в Міноборони
Нагадаємо, що 4 вересня Олексій Резніков подав у Раду заяву про відставку. Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на пост міністра оборони.
5 вересня, парламент прийняв рішення і підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова з посади. "За" відставку Резнікова проголосували 327 народних депутатів.
У вересні був призначений новий глава Міністерства оборони Україна Рустем Умеров. Він встиг провести першу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
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