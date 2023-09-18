Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

Уряд звільнив Маляр, Дейнегу і ще п'ятьох заступників міністра оборони України.

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Анна Маляр / Колаж Главред, фото Міноборони України

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників Міністра оборони. Серед звільнених Анна Маляр.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничука в Telegram

З посади заступника міністра оборони України звільнили:

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Ростислава Замлинського

Анну Маляр

Дениса Шарапова

Андрія Шевченка

Віталія Дейнегу

Також Костянтина Ващенка звільнили з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Чистки в Міноборони

Нагадаємо, що 4 вересня Олексій Резніков подав у Раду заяву про відставку. Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на пост міністра оборони.

5 вересня, парламент прийняв рішення і підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова з посади. "За" відставку Резнікова проголосували 327 народних депутатів.

У вересні був призначений новий глава Міністерства оборони Україна Рустем Умеров. Він встиг провести першу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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