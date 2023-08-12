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"Приводів для ажіотажу немає": Маляр зробила заяву щодо лівого берега Херсонщини

Аліна Дембіцька
12 серпня 2023, 22:30 оновлено 12 серпня, 22:37
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Представниця Міноборони підкреслила, що Україна береже своїх людей, тому ЗСУ працюють контрбатарейно.
Анна Маляр, ВСУ
Маляр зробила заяву щодо лівого берега Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Едельвейс, скріншот із відео

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чутки про те, що українські захисники закріпилися на лівому березі Херсонщини.

"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає", - написала Маляр у своєму Telegram-каналі.

Як зазначила заступниця міністра оборони, вона щойно повернулася з тих місць. За її словами, для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.

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"Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", - підкреслила Маляр.

Водночас представниця Міноборони визнала, що "певні підрозділи виконали певне завдання".

"Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - додала вона.

ЗСУ закріпилися на новому плацдармі: що відомо

Американський Інститут вивчення війни (ISW) з покликанням на російських "воєнкорів" повідомив 8 серпня, що Сили оборони України провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонської області та прорвали там оборону вглиб на 800 метрів. В ISW казали, що ЗСУ провели "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке 12 серпня заявив, що підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонської області. За його словами, українські бійці зуміли закріпитися в районі населеного пункту Козачі Лагері.

Рьопке зауважив, що від нового плацдарму ЗСУ на Лівому березі Дніпра до окупованого Криму залишається 83 кілометри.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти висаджувалися на херсонський берег, але згоріли на Дніпрі. Російські окупанти спробували висадитися на березі в Херсонській області, але спіймали гаряче "вітання" від захисників.

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