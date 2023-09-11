Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

Міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

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Умєров та Остін провели першу телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Новий очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як повідомляє Міноборони США, Остін офіційно привітав Умєрова з призначенням на пост міністра оборони України. Також глава Пентагону запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

"Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу США над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умеровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі", - повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.

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Крім того, міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині наступного тижня.

Розмову із Ллойдом Остіном також підтвердив Рустем Умєров у соцмережі X (раніше Twitter).

"Провів змістовну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку та внесок у перемогу України", - зазначив Умєров.

Зміна міністра оборони

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на пост міністра оборони. Вранці 4 вересня Міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку із займаної посади, а Умеров у свою чергу – заяву про відставку з посади Голови Фонду держмайна України (ФДМ).

На пленарному засіданні 5 вересня Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України та звільнення Умерова із займаної ним посади керівника ФДМ, який він очолював з вересня 2022 року. У той же день президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Умєрова на посаду міністра оборони.

6 вересня на пленарному засіданні Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Призначення Рустема Умєрова міністром оборони підтримали 338 народних обранців.

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