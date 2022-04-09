Аналоги "ЛНДР" на Харківщині та Херсонщині: експерт оцінив можливість створення псевдореспублік

Експерт оцінив можливість створення псевдореспублік / УНІАН

Попри перебування російських військ у Херсонській та Харківській областях, жодних перспектив створення "Харківської народної республіки" чи "Херсонської Народної Республіки" найближчим часом немає.

Таку думку в чаті на Главреді озвучив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Про Харків зараз взагалі нічого говорити. А мощі окупантів на Херсонщині з введенням рублів, переведенням освіти на російські стандарти, призначенням власних представників псевдомерами і т. д. теж не вдасться. Росія відкатала ці механізми на окупованій частині Донеччини та Луганщини, а зараз намагається стрімголов реалізувати все це на Херсонщині", - зазначив Тука.

Він підкреслив, що ще одним важливим фактором має бути масова підтримка місцевого населення.

читайте такожМоже скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війну"Атакою підтримки немає і не буде ні на території Харкова, ні на території Херсона. Тому спроба реалізації такого сценарію абсолютно провальна", - підсумував Тука.

Раніше в Краматорську Донецької області, розташованому за декілька кілометрів від окупованої території, влаштували патріотичний мітинг.

Також радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що Російська Федерація вже готується до того, щоб здати Херсон. Однак така інформація не означає, що місто буде звільнено вже найближчим часом. У Миколаєві загарбників більше немає, тепер всі бої йдуть вже в Херсонській області.

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