Ампутували ногу: стало відомо про стан мами з немовлям, обстріляних окупантами в Херсоні

Жінка з 2-місячною дитиною потрапили до лікарні. 64-річний дідусь немовляти загинув.

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Стало відомо про стан мами з немовлям, яких обстріляли окупанти в передмісті Херсона/ колаж: Главред, фото: Telegram Роман Мрочко, УНІАН

Стало відомо, у якому стані перебувають мати з 2-місячною дитиною, які потрапили до лікарні після того, як російські окупанти обстріляли їхній автомобіль в передмісті Херсона у понеділок, 13 листопада.

Дитину госпіталізували із забоєм легенів, нирок і черепно-мозковою травмою. Її мамі довелося ампутувати одну ногу, другу ногу лікарям вдалося врятувати. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, наразі нічого не загрожує. Дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Мамі ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка", – розповів Мрочко. відео дня

Коли в авто влучив російський снаряд, сім’я саме поверталася до передмістя після проведення медогляду для немовляти. 64-річний дідусь дитини загинув на місці.

Начальник МВА зазначив, що постраждалі отримають фінансову допомогу з міського бюджету.

"За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку – 30 тисяч гривень. Але ці гроші і навіть більші не можуть компенсувати ваші життя чи здоров’я. Тому наполегливо рекомендуємо родинам, в яких є діти, евакуюватися до більш безпечних місць! Діти – наше майбутнє, яке ми зобов’язані зберегти!", – зазначив Мрочко.

Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, армія РФ влучила в авто в Херсоні – були поранені мама і 2-місячна дитина, дідусь загинув. 64-річний дідусь, який був за кермом, загинув на місці. Мама з дитиною потрапили до лікарні. 36-річна мати у важкому стані.

Обстріли окупантами Херсона

Нагадаємо, 13 листопада РФ накрила Херсон масованим вогнем. В результаті масованої російської атаки в Херсонський територіальній громаді в понеділок загинули три людини, ще 12 отримали поранення і травми.

Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що всі травмовані мають різний ступінь тяжкості. Їм надається медична допомога.

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