Альтернатива угоді з РФ: в ОП пояснили, як Україна може закінчити війну

Підписання угоди з країною-агресором Росією означало б підписання угоди з дияволом, каже радник керівника ОП. Однак є альтернативний український варіант.

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Угода про мир з РФ не дасть зараз довгострокових гарантій / Колаж: Главред, фото: Михайло Подоляк

Чимало країн-партнерів України говорять про можливість переговорів з агресором РФ. Однак радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Associated Press називає такий розвиток подій нічим іншим, як можливістю для диктатора Путіна виграти час, щоб зміцнити свою армію та розпочати потенційно більш насильницьку главу у війні.

"Якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло, дерзайте. Ось що таке Росія", – сказав він, відповідаючи на питання щодо перспектив мирної угоди для Києва.

Подоляк наголошує, що підписання чогось з Росією, що не програє війну і не буде нести юридичну відповідальність за масові злочини, означатиме лише підписання квитка на продовження війни у новому масштабі і з іншими дійовими особами.

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"Це погляд, якого дотримується табір Зеленського і широко відображений серед українців. Але це також дедалі більше стикається з тиском Заходу, оскільки Київ продовжує стикатися з важкими умовами на лінії фронту проти більшої, краще оснащеної армії Москви, а також невизначеністю щодо рівня майбутньої політичної підтримки з боку найближчого союзника України, США", - аналізує видання.

Попри постійні натяки на переговори, Подоляк наполягає на тому, що теперішня угода лише відкладе посилення насильства. Натомість Україна працює над закінченням війни шляхом встановлення міцного миру, що зможе забезпечити постійне розмивання військового потенціалу РФ і передбачає застосування трьох основних "інструментів": збільшення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Росії.

"Так, це може бути заморожування конфлікту на певний час. Але це означає, що РФ працюватиме над своїми помилками і оновлюватиме власну армію... Країна-агресор прийшла на територію України не для підписання мирної угоди. Це нісенітниця", - підсумував Подоляк.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Переговори про мир в Україні

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу".

Водночас голова оборонного комітету німецького Бундестагу, член ліберальної Вільної демократичної партії Маркус Фабер прокоментував можливість мирних переговорів з РФ. Він вважає, що з диктатором Володимиром Путіним треба говорити, але тільки в Міжнародному кримінальному суді.

Раніше також у Чехії заявили, що мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю. Пекін повинен узяти на себе більшу відповідальність за мир у всьому світі на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія або економічна міць.

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