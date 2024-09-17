Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці

Обставини затримання поки що не розголошуються. Але дружина боксера вже заспокоїла його шанувальників.

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Усик затриманий у Польщі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Нардеп опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі. На кадрах видно, як група чоловіків у військовій формі виводять Усика з приміщення. Після короткої розмови з поляками спортсмен заклав руки за спину.

Беленюк не повідомив обставин затримання.

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Усика затримали у Кракові - дивіться відео:

Водночас дружина Усика Катерина розповіла в Instagram, що, мовляв, "нічого кримінального" не сталося, боксер усе пояснить сам, але пізніше.

Як передає Радіо Свобода з посиланням на коментар речника МЗС Георгія Тихого, генконсул України в Кракові "терміново" виїхав до аеропорту для зʼясування обставин.

У коментарі від МЗС вказано, що Україна "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона".

"Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – йдеться у повідомленні від МЗС.

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Олександр Усик - останні новини

Напередодні Усик поділився своїми політичними планами щодо майбутньої нової кар'єри. За словами спортсмена, він має намір здобути посаду міністра молоді та спорту в українському уряді.

Також читайте, як перед бажаним реваншем колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив нагадати про себе. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером, яким, схоже, хотів налякати свого опонента - Олександра Усика.

Раніше Усик зворушливо прокоментував олімпійську "бронзу" Харлан. Український боксер особисто приїхав до Франції, щоби підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024.

У червні Усик відмовився від чемпіонського поясу Міжнародної боксерської федерації (IBF). Як заявив спортсмен, це своєрідний подарунок британським боксерам Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа.

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