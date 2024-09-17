УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці

Яна Ставська
17 вересня 2024, 23:17
1703
Обставини затримання поки що не розголошуються. Але дружина боксера вже заспокоїла його шанувальників.
Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці
Усик затриманий у Польщі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Нардеп опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі. На кадрах видно, як група чоловіків у військовій формі виводять Усика з приміщення. Після короткої розмови з поляками спортсмен заклав руки за спину.

Беленюк не повідомив обставин затримання.

відео дня

Усика затримали у Кракові - дивіться відео:

Водночас дружина Усика Катерина розповіла в Instagram, що, мовляв, "нічого кримінального" не сталося, боксер усе пояснить сам, але пізніше.

Як передає Радіо Свобода з посиланням на коментар речника МЗС Георгія Тихого, генконсул України в Кракові "терміново" виїхав до аеропорту для зʼясування обставин.

У коментарі від МЗС вказано, що Україна "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона".

"Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – йдеться у повідомленні від МЗС.

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Олександр Усик - останні новини

Напередодні Усик поділився своїми політичними планами щодо майбутньої нової кар'єри. За словами спортсмена, він має намір здобути посаду міністра молоді та спорту в українському уряді.

Також читайте, як перед бажаним реваншем колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив нагадати про себе. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером, яким, схоже, хотів налякати свого опонента - Олександра Усика.

Раніше Усик зворушливо прокоментував олімпійську "бронзу" Харлан. Український боксер особисто приїхав до Франції, щоби підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024.

У червні Усик відмовився від чемпіонського поясу Міжнародної боксерської федерації (IBF). Як заявив спортсмен, це своєрідний подарунок британським боксерам Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини Польщі Усик Польща
Реклама

Головне за день

"Я обурений таким ставленням": Зеленський розказав подробиці затримання Усика

"Я обурений таким ставленням": Зеленський розказав подробиці затримання Усика

00:37 Україна
Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці

Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці

23:17 Україна
F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

21:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв 29925

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області 8890

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

РФ готує масований удар по Україні 5158

РФ готує масований удар по Україні

Як позбутися мишей у квартирі: втечуть самі за 7 днів 4399

Як позбутися мишей у квартирі: втечуть самі за 7 днів

Останні новини

00:37

"Я обурений таким ставленням": Зеленський розказав подробиці затримання Усика

17 вересня, вівторок
23:17

Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиціВідео

23:07

Ознаки, що вказують на біль у кішки: коли варто звертатися до ветеринара

22:52

Дружина "Кена" Гослінга зізналася, що змусило її піти з кіно

22:02

Може спрацювати: в США вперше прокоментували план миру Зеленського

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
21:59

ЗСУ розправляться одними дронами: що задумав Лукашенко на кордоні

21:49

"Не ходила, не говорила, не їла": Наталя Могилевська розповіла правду про прийомну доньку

21:41

"Хочу позніматися в кіно": Олексій Панін планує повернення до РФ

21:40

Чому італійці п'ють каву стоячи біля бару: хитрий секрет, який варто знати

Реклама
21:36

F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

21:16

Користувачі Apple масово скаржаться на iOS 18: як оновлення "вбиває" iPhone

21:13

Відео: Шакіра пішла зі сцени через нахабного шанувальника, який просунув телефон під спідницюВідео

20:53

Підірвали тонни боєприпасів: ЗСУ влупили по складах окупантів під МаріуполемФото

20:50

Роками сир зберігають неправильно: шеф-кухар поділилась революційним способомВідео

20:48

Окупанти оголосили евакуацію з ще одного міста: ворог під загрозою нового "котла"

20:46

Демі Мур зізналася, за що знущалася та ненавиділа себе в юності

20:18

Королівський палац "відрізав" Меган Маркл від принца Гаррі

20:09

Зайти до міста не вдається: як Покровський напрямок перетворився на пекло для РФ

19:59

Під жорстким табу радянської влади: чому в СРСР діти любили жувальну гумку

19:47

Оси втечуть самі: як назавжди позбутися небезпечних комахВідео

Реклама
19:45

Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

19:39

Путініст Сосєдов завив через звільнення з російського телеканалу

19:32

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

19:18

Справжні плани Трампа для України, помилки Байдена та сила Америки: Наталія Мосейчук взяла ексклюзивне інтерв’ю у Майка ПомпеоВідео

19:16

Ледь не побили глеки: за що Зеленський "зчепився" з Польщею під час переговорів

19:10

Сплячий агент, або Чим Україні загрожує новий замах на ТрампаПогляд

18:59

Удар для армії РФ: як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ

18:45

Відомий співак розповів, як Кароль обізвала його на "Голосі країни"

18:35

Хто на малюнку інопланетянин: мало хто зможе розгадати загадку за 5 секунд

18:25

Злякалися ядерних погроз: в Трампа вимагають прямих переговорів США і Росії

18:18

Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ

18:06

Мобілізацію деяких чоловіків можуть призупинити: що готують Рада і Міноборони

18:01

Як омолодити образ після 40 років: 3 помилки з волоссям, які додають віку

17:32

В Амурській області розбився вертоліт: хто з відомих "шишок" Росії був на бортуФото

17:25

Притягнете в життя все найкраще: що потрібно зробити 18 вересня - прикмети

17:22

Завершення війни у 2025 році: Захід обговорює можливість переговорів з Москвою

17:07

На кордоні з Росією зафіксували сліди радіації: чи є небезпека для людей

17:02

ЗСУ контратакували та вибили росіян із заводу у Вовчанську - ISW

17:02

Шольц зробив дивну заяву на тлі чуток про скандальний "план заморозки війни"

16:58

Україна наближає війну до фіналу: в ОП розповіли про реальний "план перемоги"

Реклама
16:48

Б'ють рекорди: названо найбільші породи котів в світіВідео

16:23

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

16:23

Тренди ринку праці: Інвестиції в розвиток HR-спільноти та підтримка ЗСУ новини компанії

16:15

Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

16:14

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

16:05

Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальниківВідео

16:02

Потап висміяв українців, які виїхали за кордон під час війниВідео

15:52

День осіннього рівнодення 2024: прикмети і що не можна робити в цей день

15:50

"Наступною буде Молдова": Бербок попередила про серйзні наміри Путіна

15:24

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти