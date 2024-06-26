Усик відмовився від чемпіонського пояса: що сталося

Непереможний український чемпіон з боксу Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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Усик відмовився від пояса чемпіона світу за версією IBF / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Український боксер Олександр Усик (22-0, 14 перемог нокаутом) де-факто перестав бути абсолютним чемпіоном світу з боксу, оскільки відмовився від чемпіонського пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF). Таке відео він виклав на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Як заявив Усик, це своєрідний подарунок британським боксерам Ентоні Джошуа і Даніелем Дюбуа.

"Усім привіт! Ентоні та Даніель. Я знаю, що титул IBF дуже важливий для вас. Я роблю подарунок, до вашого бою 21 вересня", - заявив українець.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н.в.) і The Ring (2022-н.в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Бій Дюбуа - Джошуа: що відомо

19 травня з'явилася інформація, що Усик пробуде абсолютним чемпіоном лише до 1 червня 2024 року, оскільки обов'язковий захист титулу IBF проти Філіпа Хрговіча протерміновано. Потім команда українця офіційно подала прохання залишити титул для реваншу з Ф'юрі.

2 червня непереможний тимчасовий чемпіон IBF Філіп Хрговіч зазнав сенсаційної поразки від британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО), чим сплутав усі карти організаторам поєдинку за повноцінний пояс IBF. 21 вересня на стадіоні "Вемблі" має відбутися поєдинок між британцями Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа.

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