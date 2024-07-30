"Моє особисте бажання": Усик зворушливо прокоментував Олімпійську "бронзу" Харлан

Український боксер особисто приїхав до Франції, щоб підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024.

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Перемога Харлан на Олімпіаді була особистим бажанням Усика / Колаж: Главред, фото: НОК України, Олександр Усик

Українка Ольга Харлан під час змагань в жіночій індивідуальній шаблі завоювала бронзу, що стала першою медаллю для України на Олімпіаді-2024. На перемогу спортсменки відреагував чемпіон з боксу у важкій вазі Олександр Усик.

Як повідомляє Associated Press, у понеділок, 29 липня, він відвідав Український дім у Парижі і звідти спостерігав за змаганнями з фехтування. Через декілька хвилин після перемоги Харлан він поділився щирими враженнями від поєдинку.

"Моїм особистим бажанням було, і я, напевно, знав, що Ольга — одна з тих людей, які принесуть Україні медаль", — сказав Усик. відео дня

Спортсмен висловив сподівання, що в міру продовження змагань медалей буде більше. Усик наголосив, що присутність української збірної на Олімпіаді є вагомою, враховуючи щоденні ракетні обстріли, пошкоджену спортивну інфраструктуру та російську окупацію регіонів України, де проживало багато спортсменів.

"Ми на війні. Але наші спортсмени все одно приїхали. Вони борються... Ми підтримуємо всіх наших олімпійців, які тут, у Парижі, представляють нашу країну. Чим більше нагород для нас, тим краще", – сказав він.

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Україна на Олімпіаді-2024 - останні новини

Нагадаємо, під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходить у Франції. Поєдинок протривав всього 62 хвилини.

Раніше також дзюдоїстка Дарʼя Білодід вилетіла з літніх Олімпійських ігор-2024 у Франції, спортсменку у ваговій категорії 57 кг перемогла віцечемпіонка світу 2022-2023 років, японка Харука Фунакубо.

Щодо перемоги Харлін, то спортсменка після перемоги сказала, що не до кінця розуміє, як їй вдалося вийти з драматичного турніру переможницею. До слова, Харлан у першому періоді програвала суперниці, у другому - вирівняла порівняльну таблицю і вже в кінці зустрічі здобула "бронзу".

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