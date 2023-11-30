"Активно відпрацьовують": у ЗСУ назвали зброю, на яку зробила ставку Росія

Україні потрібно розвивати дрони і працювати над системами радіоелектронної боротьби, сказав представник 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Війська РФ зробили ставку на дрони-камікадзе - ЗСУ / Колаж: Главред, фото : mil.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська агресора Росії на поточному етапі війни проти України зробили ставку на ударні дрони, серед яких дрони-камікадзе. У ЗСУ перевага в точності безпілотників, але у ворога їх більше. Про це заявив пресофіцер 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

В ефірі ісеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на початку повномасштабного нападу російські війська використовували переважно розвідувальні дрони і класичні системи озброєнь. Тепер вони більше застосовують ударні БПЛА, серед яких дрони-камікадзе.

За словами військового, у росіян стало більше операторів безпілотників, і вони досить професійні.

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Також представник 3-ї ОШБр додав, що у ЗСУ дрони точніші, проте у окупантів їх більше.

"Що стосується паритету, то у нас є перевага в точності. Ми швидше ухвалюємо рішення, технічні нові рішення. Але треба розуміти, що за ворогом – масованість. Тому нам потрібно розвивати дрони і РЕБ", - підкреслив Олександр Бородін.

Дрони у війні Росії проти України

Масовану атаку на Київ дронами здійснила Росія у ніч на 25 листопада. У Печерському районі зафіксували падіння уламків збитого БПЛА, в Солом'янському району була пожежа на території дитячого садка.

У Росії поскаржилися на атаку БПЛА - вночі, 26 листопада, безпілотники вдарили по Москві, Підмосков'ї, Тульській і Брянській областях. Російська ППО нібито збила частину дронів.

Масована атака БПЛА на Росію - "відповідь" за Київ, повідомили українські ЗМІ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України. По території РФ було завдано удару приблизно 35 дронами.

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