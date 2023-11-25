Масована атака на Київ: люди під завалами багатоповерхівки, є постраждалі

У ніч на 25 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Київ.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час нічної атаки росіян на столицю в двох районах Києва впали уламки безпілотників.
В результаті виникла пожежа в дитячому садку. Крім того, уламки від "Шахедів" влаштували пожежу і руйнування в багатоповерхівці в Солом'янському районі столиці.
"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали", - повідомив мер Києва.
Пожежа в дитячому садку
В наслідок падіння уламків безпілотника в Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території дитячого садка.
"В результаті збиття ворожих БПЛА і падіння уламків в Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садка. Інформація про постраждалих уточнюється. Задіяні всі екстрені служби", - повідомив начальник КГВА Сергій Попко.
Вибухами пошкоджено кілька будинків
За словами Попко, в Солом'янському районі в деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах.
"Внаслідок збиття ворожих БПЛА у Солом'янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. Перебуваєте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон і скла. Бойова робота сил ППО триває", - повідомив Попко.
"У житловому будинку в Солом'янському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок", - повідомив мер Києва.
Станом на 6:48 начальник КДВА Попко повідомив про загоряння нежитлового приміщення.
"В результаті відбиття атаки ворожих БпЛА на Київ, в Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 м2. Інформація про постраждалих уточнюється. Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебуваєте в укриттях до відбою", - написав Попко.
Уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку в Києві
Мер Києва Кличко повідомив, що уламки безпілотника впали на багатоповерховий будинок. Рятувальники та медики їдуть на місце.
"У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерхову будівлю. Рятувальники і медики слідують на місце", - написав мер.
Сергій Попко додав, що почалося задимлення верхніх поверхів багатоповерхівки.
"В результаті падіння уламків збитих повітряних цілей, в Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки", - написав Попко.
Пізніше Віталій Кличко повідомив, що в багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрона впав на сходову клітку верхнього поверху.
"Загоряння немає. Постраждалих поки не виявили. Рятувальники оглядають дах і технічний поверх будинку", - додав він.
Уламок безпілотника впав на багатоповерхівку в Голосіївському районі
"У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники прямують на місце", - повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Нагадаємо, 19 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи. Безпілотники запустили кількома групами з різних напрямків - постійно змінювали вектори руху за маршрутом.
Раніше військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Глареду оцінив загрозу появи в окупантів нових безпілотників. Він звернув увагу на те, що раніше Іран анонсував появу дронів Shahed з турбореактивними двигунами.
Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів про те, яка ситуація з використанням дронів в ході бойових дій в Україні. За його словами, Україна знаходиться в кращій позиції з питання дронів порівняно з РФ, адже ЗСУ користуються допомогою заходу.
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