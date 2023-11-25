Масована атака на Київ: люди під завалами багатоповерхівки, є постраждалі

У житловому будинку в Солом'янському районі Києва в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки.

https://glavred.net/ukraine/massovaya-ataka-na-kiev-lyudi-pod-zavalami-mnogoetazhki-est-postradavshie-10519723.html Посилання скопійоване

Масова атака на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот Shahed-136

У ніч на 25 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Київ.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час нічної атаки росіян на столицю в двох районах Києва впали уламки безпілотників.

В результаті виникла пожежа в дитячому садку. Крім того, уламки від "Шахедів" влаштували пожежу і руйнування в багатоповерхівці в Солом'янському районі столиці.

відео дня

"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали", - повідомив мер Києва.

Пожежа в дитячому садку

В наслідок падіння уламків безпілотника в Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території дитячого садка.

"В результаті збиття ворожих БПЛА і падіння уламків в Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садка. Інформація про постраждалих уточнюється. Задіяні всі екстрені служби", - повідомив начальник КГВА Сергій Попко.

Вибухами пошкоджено кілька будинків

За словами Попко, в Солом'янському районі в деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах.

"Внаслідок збиття ворожих БПЛА у Солом'янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. Перебуваєте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон і скла. Бойова робота сил ППО триває", - повідомив Попко.

"У житловому будинку в Солом'янському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок", - повідомив мер Києва.

Станом на 6:48 начальник КДВА Попко повідомив про загоряння нежитлового приміщення.

"В результаті відбиття атаки ворожих БпЛА на Київ, в Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 м2. Інформація про постраждалих уточнюється. Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебуваєте в укриттях до відбою", - написав Попко.

Вибухи в Києві / скріншот

Уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку в Києві

Мер Києва Кличко повідомив, що уламки безпілотника впали на багатоповерховий будинок. Рятувальники та медики їдуть на місце.

"У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерхову будівлю. Рятувальники і медики слідують на місце", - написав мер.

Сергій Попко додав, що почалося задимлення верхніх поверхів багатоповерхівки.

"В результаті падіння уламків збитих повітряних цілей, в Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки", - написав Попко.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що в багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрона впав на сходову клітку верхнього поверху.

"Загоряння немає. Постраждалих поки не виявили. Рятувальники оглядають дах і технічний поверх будинку", - додав він.

Кличко про атаку на Київ / скріншот

Уламок безпілотника впав на багатоповерхівку в Голосіївському районі

"У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники прямують на місце", - повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Атака на Київ / скріншот

Нагадаємо, 19 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи. Безпілотники запустили кількома групами з різних напрямків - постійно змінювали вектори руху за маршрутом.

Раніше військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Глареду оцінив загрозу появи в окупантів нових безпілотників. Він звернув увагу на те, що раніше Іран анонсував появу дронів Shahed з турбореактивними двигунами.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів про те, яка ситуація з використанням дронів в ході бойових дій в Україні. За його словами, Україна знаходиться в кращій позиції з питання дронів порівняно з РФ, адже ЗСУ користуються допомогою заходу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.