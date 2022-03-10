Від пілота залишилося мокре місце: ЗСУ збили ще один штурмовик РФ Су-25

/ Telegram / Антон Геращенко

Збройні Сили України знищили ще один бойовий літак російських окупантів.

В Мережі опубліковано фото уламків збитого штурмовика РФ Су-25СМ.

Як уточнює радник глави МВС Антон Геращенко, у пілота знищеного літака не було шансів вижити.

Він опублікував фото збитого штурмовика. На одній з частин штурмовика видно його бортовий номер RF-91969. У Мережі також є фото того як літак виглядав до збиття українським ППО.

/ Telegram / Антон Геращенко

Крім того, він також також на фото показав пошкоджений шолом пілота.

У Мережі також раніше публікували фото Су-25СМ з бортовим номером RF-91969.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Зазначається, що нещодавно українською системою ППО був збитий російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.