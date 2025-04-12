В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря може підвищитись до +17 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 квітня

Де температура повітря опуститься до -8 градусів

Де синоптики прогнозують сніг

Погода в Україні 13 квітня буде теплішою, але у деяких областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вночі очікуються заморозки до 0-5 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

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"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 квітня температура у більшості областей стане тепліше. Нічні заморозки поступово зникатимуть. На Вербну неділю в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На Великодень буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: ventusky

Погода 13 квітня

В Україні 13 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг на південному сході. Вранці та вночі буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 13 квітня в Україні буде теплішим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+17 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до 0...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: meteoprog

Погода 13 квітня у Києві

У Києві 13 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 0-2°; температура вдень по області 10-15° тепла, у Києві 13-15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через заморозки синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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