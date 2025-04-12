Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

Ангеліна Підвисоцька
12 квітня 2025, 20:26
509
Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря може підвищитись до +17 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 13 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -8 градусів
  • Де синоптики прогнозують сніг

Погода в Україні 13 квітня буде теплішою, але у деяких областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вночі очікуються заморозки до 0-5 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 квітня температура у більшості областей стане тепліше. Нічні заморозки поступово зникатимуть. На Вербну неділю в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На Великодень буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 13 апреля
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: ventusky

Погода 13 квітня

В Україні 13 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг на південному сході. Вранці та вночі буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 13 квітня в Україні буде теплішим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+17 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до 0...+9 градусів.

погода 13 апреля
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: meteoprog

Погода 13 квітня у Києві

У Києві 13 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 0-2°; температура вдень по області 10-15° тепла, у Києві 13-15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через заморозки синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

погода 13 апреля
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп продовжив санкції проти Росії, введені Байденом

Трамп продовжив санкції проти Росії, введені Байденом

21:12Світ
В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

20:26Синоптик
Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

20:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Де 3 відмінності між дітьми: лише одиниці знайдуть їх за 21 секунду

Де 3 відмінності між дітьми: лише одиниці знайдуть їх за 21 секунду

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

Останні новини

21:29

Тренди макіяжу 2025 – як виглядати модно та природно водночас

21:12

Трамп продовжив санкції проти Росії, введені Байденом

20:26

В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

20:11

Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

19:28

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
19:26

Як швидко зняти нагар з каструлі: ШІ розповів ТОП-3 лайфхаки для чистого посуду

19:10

Як шахеди знищують Україну: нова тактика окупантівПогляд

19:03

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

18:56

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриттяВідео

Реклама
18:55

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:46

"Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю

18:30

Чим підживити тюльпани весною: секрет яскравого та тривалого цвітіння

18:30

Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення: як не стати жертвою

18:18

"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

18:07

Починається важкий період: як вплине на життя Рожевий повний місяць

18:05

Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

17:34

Заморожені активи РФ: Мадрид пропонує витратити гроші на оборону Європи

16:49

Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

16:30

27-річна світова модель померла від рідкісного захворювання: що сталося

16:26

Поганий смак в одязі – що видає недоглянутість і несмак

Реклама
16:18

Вербна неділя 2025: що суворо заборонено робити 13 квітня, прикмети

16:06

Пенсія менше тисячі: кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році

15:59

Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

15:30

Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб: названо прізвища

15:29

Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

15:27

Урожай буде вищим, а працювати стане легше: як зробити високі грядкиВідео

15:18

Закрила рота: путіністка Валерія публічно визвірилася на чоловіка Пригожина

15:17

Китайський гороскоп на завтра 13 квітня: Бикам - напруга, Коням - проблеми

15:06

Модні тенденції весна 2025 – топ-10 трендів, які здивують

14:35

Чи зможете ви знайти птаха за 7 секунд: надзвичайна загадка для найрозумніших

14:27

Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

14:18

В Україні неочікувано подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

14:11

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця УкраїниВідео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ЗСУ "стіною" дронів розгромили РФ на Донбасі

13:58

"Трамп є найкращим шансом на мир в Україні": Дуда зробив заяву про кінець війни

13:41

Шикарна закуска лише з 4 яєць: бомбезний рецепт на Великдень 2025

13:33

"Стремно йти до лікаря": Цимбалюк назвав свій діагноз

13:30

Що означає дорожній знак схожий на гілку очерету: водії будуть здивовані

13:13

Як позбутися гіркоти зеленої цибулі: несподіваний лайфхак виправить смак страви

12:59

Перетнули межу в 100 грн за десяток: ціни на популярний продукт б'ють рекорди

Реклама
12:47

"Хочуть знищити": названо місця в Україні, які РФ буде бомбити

12:43

РФ готує новий повномасштабний наступ: генерал сказав, що варто робити Україні

12:35

Король Чарльз проговорився, скільки йому залишилося жити

12:30

Підготовка почалась: окупанти хочуть відновити штурми на важливому напрямку

12:24

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

12:21

Друзі та вороги в саду: що не можна садити поруч із вишнею і яке сусідство любить сливаВідео

12:05

Шумна компанія не до душі: ТОП-3 знаки зодіаку, які щасливі наодинці

11:41

Хочуть взяти під контроль український газопровід: названо нові вимоги США

11:14

Яку просту дію треба зробити, щоб щури і миші не потрапили в дім: експерт пояснив

10:45

Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платитимуть у квітні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти