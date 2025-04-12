В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 13 квітня
- Де температура повітря опуститься до -8 градусів
- Де синоптики прогнозують сніг
Погода в Україні 13 квітня буде теплішою, але у деяких областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вночі очікуються заморозки до 0-5 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 квітня температура у більшості областей стане тепліше. Нічні заморозки поступово зникатимуть. На Вербну неділю в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На Великодень буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +20 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 13 квітня
В Україні 13 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг на південному сході. Вранці та вночі буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +17
За даними meteoprog, 13 квітня в Україні буде теплішим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+17 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до 0...+9 градусів.
Погода 13 квітня у Києві
У Києві 13 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 0-2°; температура вдень по області 10-15° тепла, у Києві 13-15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Через заморозки синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.
Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.
Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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