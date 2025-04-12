Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

Про що розказав Федоров:
- Анонсував можливість здавати теоретичну частину іспиту онлайн
- Буде використовуватися ШІ для відстеження поведінки кандидата
Тепер екзамени на водійські права здаватимуться абсолютно по-новому. Віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував кардинально новий підхід, про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.
Федоров зазначив, що поки що відбувається цифровізація центрів, які надають послуги водіям.
"Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком, - ред) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий", - розповів він.
Віце-прем'єр стверджує, що буде можливість:
- здавати онлайн екзамени на права
- тести
- теоретичну частину
"Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС", - додав міністр.
Також раніше розповідалося, що для отримання водійського посвідчення тепер водіїв перевірятимуть по-новому.
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Хто такий Михайло Федоров
Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.
У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.
Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.
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