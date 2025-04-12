Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

За словами Федорова, вже вдалось запустити частину послуг.

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Екзамени на водійські права здаватимуть по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що розказав Федоров:

Анонсував можливість здавати теоретичну частину іспиту онлайн

Буде використовуватися ШІ для відстеження поведінки кандидата

Тепер екзамени на водійські права здаватимуться абсолютно по-новому. Віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував кардинально новий підхід, про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що поки що відбувається цифровізація центрів, які надають послуги водіям.

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"Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком, - ред) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий", - розповів він.

Віце-прем'єр стверджує, що буде можливість:

здавати онлайн екзамени на права

тести

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"Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС", - додав міністр.

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Також раніше розповідалося, що для отримання водійського посвідчення тепер водіїв перевірятимуть по-новому.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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