"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

Українська актриса Ада Роговєв повідомила про втрату дорогої людини.

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Ада Роговцева розповіла про втрату / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Коротко:

Кого втратила Ада Роговцева

Що вона розповіла про близьку людину

Легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева поділилася трагічною новиною - пішла з життя її подруга.

Як написала акторка на своїй сторінці у Facebook, її подруга Майя була поруч у найскладніші моменти в житті актриси.

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Роговцева / Скриншот відео з tsn.ua

"Близько 50 років тому в життя моєї родини увійшла Майя. Весела, щедра, дбайлива - за роки й роки стала подругою, вірним товаришем кожному в родині. Майя була поруч зі мною у важкі життєві моменти, розділила біль багатьох втрат. Розділила й розраду мою - село. Любила робити свято: обдаровувати, готувати й пригощати, зробити самотужки якусь роботу й презентувати сюрпризом. Дуже мене любила. Сьогодні вранці Майя померла. Мені дуже гірко. Світла пам'ять", - написала актриса.

Ада Роговцева / кадр із відео

Вона також поділилася пам'ятним фото, де Ада Роговцева позує разом зі своєю подругою на тлі новорічної ялинки і мандарин.

Безліч коментаторів підтримали артистку і написали їй безліч теплих слів.

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Як раніше повідомляв Главред, українська відома акторка Ада Роговцева поділилася спогадами про те, як вона їздила в країну-окупанта РФ і знімалася там у різних проектах. В інтерв'ю Сергію Жадану Роговцева зізналася, що завжди нагадувала росіянам, що вона українська актриса.

Раніше також легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як вдома" вбитому росіянами акторові Паші Лі.

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