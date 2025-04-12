"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

Коротко:
- Кого втратила Ада Роговцева
- Що вона розповіла про близьку людину
Легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева поділилася трагічною новиною - пішла з життя її подруга.
Як написала акторка на своїй сторінці у Facebook, її подруга Майя була поруч у найскладніші моменти в житті актриси.
"Близько 50 років тому в життя моєї родини увійшла Майя. Весела, щедра, дбайлива - за роки й роки стала подругою, вірним товаришем кожному в родині. Майя була поруч зі мною у важкі життєві моменти, розділила біль багатьох втрат. Розділила й розраду мою - село. Любила робити свято: обдаровувати, готувати й пригощати, зробити самотужки якусь роботу й презентувати сюрпризом. Дуже мене любила. Сьогодні вранці Майя померла. Мені дуже гірко. Світла пам'ять", - написала актриса.
Вона також поділилася пам'ятним фото, де Ада Роговцева позує разом зі своєю подругою на тлі новорічної ялинки і мандарин.
Безліч коментаторів підтримали артистку і написали їй безліч теплих слів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, українська відома акторка Ада Роговцева поділилася спогадами про те, як вона їздила в країну-окупанта РФ і знімалася там у різних проектах. В інтерв'ю Сергію Жадану Роговцева зізналася, що завжди нагадувала росіянам, що вона українська актриса.
Раніше також легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як вдома" вбитому росіянами акторові Паші Лі.
Вас також може зацікавити:
- "Ми переможемо. І в холоді, і в голоді": легендарна акторка Роговцева потужно звернулася до українців
- "Знищується нація, історія, культура": Ада Роговцева потужно пройшлася по росіянах
- "Перевертні заради грошей": Путіністка-зірка "Мухтара" вивергнула жовч на Бенюка і Роговцеву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред