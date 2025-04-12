Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

Даяна Швець
12 квітня 2025, 18:05
1581
Чемпіон України загинув у бою з окупантами.
Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий
Боксер Володимир Мандзюк загинув на війні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, © facebook.com/UkrainianBoxingAssociation

Україна втратила ще одного героя. У бою проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, відомий під позивним "Воха". Про смерть спортсмена повідомила Асоціація боксу України.

Минулої осені Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ. Його життя обірвалося 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.

11 квітня йому посмертно присудили державну відзнаку — "Золотий Хрест". Церемонія прощання та похорон відбудуться 13 квітня у Тернополі.

відео дня

Володимир був відомим спортсменом — майстром спорту України з боксу, неодноразовим переможцем національних і міжнародних змагань, чемпіоном України серед студентів у 2018 році.

"Боксерська спільнота України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Володимира. Вічна пам’ять Герою. Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться в заяві.

Україна втрачає найкращих - останні новини

Як повідомляв Главред, на F-16 під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов. Йому було всього 26 років.

Редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков, загинув 18 березня на передовій. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

Окрім цього, також повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Життя героя обірвалося 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

Більше важливих новин:

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

19:28Україна
"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

19:03Фронт
"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

Останні новини

19:28

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

19:26

Як швидко зняти нагар з каструлі: ШІ розповів ТОП-3 лайфхаки для чистого посуду

19:10

Як шахеди знищують Україну: нова тактика окупантівПогляд

19:03

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

18:56

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриттяВідео

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
18:55

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:46

"Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю

18:30

Чим підживити тюльпани весною: секрет яскравого та тривалого цвітіння

18:30

Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення: як не стати жертвою

Реклама
18:18

"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

18:07

Починається важкий період: як вплине на життя Рожевий повний місяць

18:05

Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

17:34

Заморожені активи РФ: Мадрид пропонує витратити гроші на оборону Європи

16:49

Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

16:30

27-річна світова модель померла від рідкісного захворювання: що сталося

16:26

Поганий смак в одязі – що видає недоглянутість і несмак

16:18

Вербна неділя 2025: що суворо заборонено робити 13 квітня, прикмети

16:06

Пенсія менше тисячі: кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році

15:59

Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

15:30

Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб: названо прізвища

Реклама
15:29

Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

15:27

Урожай буде вищим, а працювати стане легше: як зробити високі грядкиВідео

15:18

Закрила рота: путіністка Валерія публічно визвірилася на чоловіка Пригожина

15:17

Китайський гороскоп на завтра 13 квітня: Бикам - напруга, Коням - проблеми

15:06

Модні тенденції весна 2025 – топ-10 трендів, які здивують

14:35

Чи зможете ви знайти птаха за 7 секунд: надзвичайна загадка для найрозумніших

14:27

Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

14:18

В Україні неочікувано подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

14:11

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця УкраїниВідео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ЗСУ "стіною" дронів розгромили РФ на Донбасі

13:58

"Трамп є найкращим шансом на мир в Україні": Дуда зробив заяву про кінець війни

13:41

Шикарна закуска лише з 4 яєць: бомбезний рецепт на Великдень 2025

13:33

"Стремно йти до лікаря": Цимбалюк назвав свій діагноз

13:30

Що означає дорожній знак схожий на гілку очерету: водії будуть здивовані

13:13

Як позбутися гіркоти зеленої цибулі: несподіваний лайфхак виправить смак страви

12:59

Перетнули межу в 100 грн за десяток: ціни на популярний продукт б'ють рекорди

12:47

"Хочуть знищити": названо місця в Україні, які РФ буде бомбити

12:43

РФ готує новий повномасштабний наступ: генерал сказав, що варто робити Україні

12:35

Король Чарльз проговорився, скільки йому залишилося жити

12:30

Підготовка почалась: окупанти хочуть відновити штурми на важливому напрямку

Реклама
12:24

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

12:21

Друзі та вороги в саду: що не можна садити поруч із вишнею і яке сусідство любить сливаВідео

12:05

Шумна компанія не до душі: ТОП-3 знаки зодіаку, які щасливі наодинці

11:41

Хочуть взяти під контроль український газопровід: названо нові вимоги США

11:14

Яку просту дію треба зробити, щоб щури і миші не потрапили в дім: експерт пояснив

10:45

Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платитимуть у квітні

10:25

Штрафи до 800 000 гривень та перехід на готівку. Чого чекати українцям від податків на продаж на OLX

10:07

Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по УкраїніФото

09:48

Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх

09:45

Розкішний сад гарантовано: названо найкращі рослини для посадки вздовж доріжок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти