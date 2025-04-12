Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

Чемпіон України загинув у бою з окупантами.

https://glavred.net/sport/proslavlyal-ukrainu-na-ves-mir-na-voyne-pogib-izvestnyy-bokser-i-voennyy-10655492.html Посилання скопійоване

Боксер Володимир Мандзюк загинув на війні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, © facebook.com/UkrainianBoxingAssociation

Україна втратила ще одного героя. У бою проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, відомий під позивним "Воха". Про смерть спортсмена повідомила Асоціація боксу України.

Минулої осені Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ. Його життя обірвалося 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.

11 квітня йому посмертно присудили державну відзнаку — "Золотий Хрест". Церемонія прощання та похорон відбудуться 13 квітня у Тернополі.

відео дня

Володимир був відомим спортсменом — майстром спорту України з боксу, неодноразовим переможцем національних і міжнародних змагань, чемпіоном України серед студентів у 2018 році.

"Боксерська спільнота України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Володимира. Вічна пам’ять Герою. Слава Україні! Героям Слава!", - йдеться в заяві.

Україна втрачає найкращих - останні новини

Як повідомляв Главред, на F-16 під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов. Йому було всього 26 років.

Редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков, загинув 18 березня на передовій. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

Окрім цього, також повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Життя героя обірвалося 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

Більше важливих новин:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред