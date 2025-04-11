Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди

Погода на Великдень 20 квітня принесе в Україну незвичний сюрприз, каже синоптик Наталія Птуха.

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В Україну йде потепління - прогноз погоди / Коллаж Главред

Погода в Україні у квітні здивувала усіх. Різке похолодання, мороз, снігопади і хуртовини приніс циклон для кожного регіону нашої країни.

Коли морози закінчаться, якою буде погода на Великдень 20 квітня в Україні та коли чекати на різку зміну погоди, в інтерв'ю Главреду розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Сьогодні деякі області України накрили потужні хуртовини, дороги заблоковані для проїзду. Скільки ще протримається така погода?

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Така погода з хуртовинами вже поступово завершується. Це переважно пік цієї негоди. Хуртовини, снігопади і мороз спричинені локальним циклоном над Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Одеською та Дніпропетровською областями. Там утворився циклон, який приніс локальні опади з мокрим снігом, також були дуже інтенсивні налипання снігу. На 12:00 11 квітня опади ще були у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях, але у Херсоні опади вже припинилися. У Запоріжжі та Дніпрі опади зі снігу перейшли у дощ.

Сьогодні до кінця дня поступово ці процеси будуть завершуватися та втрачати свою інтенсивність.

Проте у західних областях пролягає інший атмосферний фронт. Сьогодні можна очікувати ще мокрий сніг та тимчасове утворення снігового покриву. Надалі ситуація буде стабілізуватися.

Ви сказали, що пік опадів в Україні закінчується, а як щодо морозів?

Ще в ніч з неділі на понеділок місцями можуть бути заморозки на поверхні ґрунту, але нічна температура буде вже у межах +1 - +6 тепла. Вже з 15 квітня заморозки точно відступлять. Температура вночі буде +2 - +8 градусів, очікуються комфортні весняні значення.

Як пройдуть вихідні в Україні?

Наступні три доби очікуємо відчутні зміни у синоптичному процесі над Україною.

12 квітня холодна повітряна маса ще буде впливати, відбуватиметься вплив атмосферних фронтів з локальними опадами.

Також 12 квітня на південному-сході може бути невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. На решті території вже буде без опадів. Сніговий циклон вже завершується, але субота буде перехідним днем. З неділі прогнозується більш чітка тенденція припинення опадів.

А 13-14 квітня вже буде формуватися поле підвищеного тиску, надходитиме значно тепліша повітряна маса з заходу та південного-заходу. Така синоптична ситуація відчутно вплине на температури.

Потепління в Україні прогноз / pixabay

Коли чекати на потепління?

Якщо говорити по показниках, то в неділю 13 квітня вдень очікується - +10 - +15 градусів. У західних областях до +18.

З понеділка, 14 квітня, повітря прогріється +13 - +18 градусів у більшості регіонів України.

15-16 квітня - тут вже можна очікувати значне потепління. Від +16 до +22 градусів тепла.

З 16 квітня до 21 квітня, на Великдень, можна очікувати +18 +24 по Україні.

Чи можете ви дати короткий прогноз, якої погоди очікувати на Великдень?

За попередніми прогнозами, Великдень в Україні 20 квітня не повинен бути холодним. Сподіваємося, нічого не зміниться, тому що наразі спостерігається тенденція щодо підвищення температури повітря в Україні. Це відображається на всіх графіках погоди для кожного регіона України.

Графік прогнозу погоди на тиждень / meteo.gov.ua

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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