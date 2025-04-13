Окупанти беруть паузу на фронті: аналітик розповів, як змінилася ситуація

Головною причиною пауз на фронті є нестача ресурсів та живої сили.

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ЗСУ знищують не лише окупантів, але й важливі ресурси армії РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Гетьман:

На фронті кількість боєзіткнень коливається від 60 до 200 за добу

Росіяни роблять перепочинок і проводять ротацію

Окупантів не відводять далеко від лінії фронту

На фронті останнім часом кількість бойових зіткнень набуває стрибкоподібного характеру. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

В один день Генштаб нараховує 60-70 боєзіткнень, а в інший може опублікувати дані про майже 200 по усій лінії фронту. Це пояснюється тим, що армії країни-агресорки Росії перед черговими штурмами доводиться брати паузу для поповнення ресурсів.

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"Такі хвилеподібні стрибки кількості бойових зіткнень досить легко пояснюються. Природно, противник зазнає втрат, не тільки в живій силі, але і в паливно-мастильних матеріалах, в снарядах, техніці й т.д. І для того, щоб продовжувати такої інтенсивності бойові дії, потрібно знову назбирати ресурс, зарядити, заправити", - зазначив аналітик.

Окрім цього під час пауз окупанти проводять ротацію своїх військових і відправляють деякі підрозділи на відпочинок. При цьому командування не виводить росіян далеко за лінію фронту, а на кілька сотень метрів або кілометрів, щоб наступні штурмові дії робили вже підрозділи, які більш-менш відпочили.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Харківському напрямку армія країни-агресора Росії проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій.

Раніше повідомлялося, що на заході Донецької області чотири штурмові російські групи пішли в атаку одночасно, однак до українських позицій не дісталися, зазнавши нищівної поразки.

Напередодні генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч Сергій Кривонос заявив, що російські загарбники продовжують підготовку до проведення наступу на кількох напрямках. Проте поки що російська окупаційна армія не готова до масштабної операції.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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