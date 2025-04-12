Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

Погода в Україні у квітні здивувала снігопадами та морозами. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для Главреда, вже зовсім скоро в Україні потеплішає.
"Наступні три доби очікуємо відчутні зміни в синоптичному процесі над Україною. 12 квітня холодна повітряна маса ще буде впливати, відбуватиметься вплив атмосферних фронтів з локальними опадами", - каже синоптик.
Коли в Україні потеплішає - дата
"З неділі прогнозується більш чітка тенденція припинення опадів. А 13-14 квітня вже формуватиметься поле підвищеного тиску, надходитиме значно тепліша повітряна маса із заходу та південного заходу. Така синоптична ситуація відчутно вплине на температури", - додала синоптик.
Якщо говорити за показниками, то в неділю 13 квітня вдень очікується - +10 - +15 градусів. У західних областях до +18.
"З понеділка, 14 квітня, повітря вже прогріється +13 - +18 градусів у більшості регіонів України", - зазначила синоптик.
Погода в Україні - прогноз синоптиків
Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну - стало відомо, в яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади - багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.
Погода в Чернігові 12 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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