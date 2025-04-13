В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталі

Що відомо про пожежу в Оренбурзі:
- Загорілася підстанція в районі Сакмарської ТЕЦ
- Частина будинків залишалася без електрики
Рано вранці 13 квітня в російському Оренбурзі прогримів потужний вибух. За даними місцевих жителів, сталося загоряння в районі Сакмарської ТЕЦ. Частина будинків залишилися без електрики.
Як повідомляє Telegram-канал Astra, у Єдиній черговій диспетчерській службі заявили, що "сталося замикання на трансформаторній підстанції".
Попередньо, вибух стався о 5:08 ранку за місцевим часом. Після цього районі місцевої ТЕЦ на електропідстанції сталася пожежа.
Кадри вибухів в Оренбурзі
"Пожежно-рятувальні підрозділи працюють на місці пожежі, що сталася сьогодні вранці на електропідстанції. Постраждалих немає. Наразі відкрите горіння ліквідовано", - так прокоментували ситуацію в МНС.
Причини пожежі та вибуху в МНС не називали.
Вибухи у Росії - новини за темою:
Як повідомляв Главред, на початку квітня дрони завдали ударів по Московській області. Був атакований і Липецьк, повідомляли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
У ніч із 8 на 9 квітня на військовому аеродромі Моздок у Північній Осетії РФ прогриміли вибухи. Також були вибухи у Саратовській області та в Краснодарському краї. У Росії заявляли про атаки БПЛА.
У суботу 12 квітня знову були вибухи в Саратовській області. На військовому аеродромі фіксували масштабну пожежу. Росіяни повідомляли про "загоряння мазуту".
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Що таке Сакмарська ТЕЦ?
Сакмарська ТЕЦ - енергетичне підприємство в Оренбурзі. ТЕЦ забезпечує місто теплом на 80%, а також електроенергією і гарячою водою. Потужність теплоелектроцентралі - 460 МВт. Встановлена паропродуктивність - 2260 2260 т/год (теплова потужність 1576 Гкал/год), пише Вікіпедія.
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