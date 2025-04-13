В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталі

Унаслідок загоряння, попередньо, в районі Сакмарської ТЕЦ, частина будинків були без світла.

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В Оренбурзі прогриміли гучні вибухи в районі Сакмарської ТЕЦ - соцмережі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Що відомо про пожежу в Оренбурзі:

Загорілася підстанція в районі Сакмарської ТЕЦ

Частина будинків залишалася без електрики

Рано вранці 13 квітня в російському Оренбурзі прогримів потужний вибух. За даними місцевих жителів, сталося загоряння в районі Сакмарської ТЕЦ. Частина будинків залишилися без електрики.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, у Єдиній черговій диспетчерській службі заявили, що "сталося замикання на трансформаторній підстанції".

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Попередньо, вибух стався о 5:08 ранку за місцевим часом. Після цього районі місцевої ТЕЦ на електропідстанції сталася пожежа.

Кадри вибухів в Оренбурзі

В Оренбурзі прогриміли потужні вибухи, внаслідок яких виникла пожежа / Скриншот Главред

"Пожежно-рятувальні підрозділи працюють на місці пожежі, що сталася сьогодні вранці на електропідстанції. Постраждалих немає. Наразі відкрите горіння ліквідовано", - так прокоментували ситуацію в МНС.

Причини пожежі та вибуху в МНС не називали.

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Як повідомляв Главред, на початку квітня дрони завдали ударів по Московській області. Був атакований і Липецьк, повідомляли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

У ніч із 8 на 9 квітня на військовому аеродромі Моздок у Північній Осетії РФ прогриміли вибухи. Також були вибухи у Саратовській області та в Краснодарському краї. У Росії заявляли про атаки БПЛА.

У суботу 12 квітня знову були вибухи в Саратовській області. На військовому аеродромі фіксували масштабну пожежу. Росіяни повідомляли про "загоряння мазуту".

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Що таке Сакмарська ТЕЦ? Сакмарська ТЕЦ - енергетичне підприємство в Оренбурзі. ТЕЦ забезпечує місто теплом на 80%, а також електроенергією і гарячою водою. Потужність теплоелектроцентралі - 460 МВт. Встановлена паропродуктивність - 2260 2260 т/год (теплова потужність 1576 Гкал/год), пише Вікіпедія.

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