Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення: як не стати жертвою

"Укрпошта" наголошує, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство.

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Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення / колаж: Главред, фото: facebook.com/ukrposhta

Коротко:

Користувачам приходить повідомлення, що нібито їм прийшла посилка

Поштовий оператор нікому не пише з незнайомих номерів

У Мережі почала діяти нова шахрайська схема. Від імені "Укрпошти" користувачам надходять повідомлення про необхідність оновити адресну інформацію. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрпошти" та Центру протидії дезінформації.

Зокрема, користувачам надходить повідомлення, що нібито їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, і для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.

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"Якщо раптом ви отримаєте подібне - не натискайте і не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо і вас дбати про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт "Укрпошти" - ukrposhta.ua", - йдеться в повідомленні поштового оператора.

"Укрпошта" наголошує, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, оператор нікому не пише з незнайомих номерів.

Крім того, ЦПД закликає в жодному разі не переходити за подібними посиланнями та не вводити свої дані, адже шахраї таким чином можуть отримати доступ до особистих даних.

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Що таке "Укрпошта"? Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджує Національна комісія з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

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