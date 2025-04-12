Україна не стане членом ЄС і НАТО до закінчення війни: Мерц зробив заяву

Фрідріх Мерц запевнив, що обіцянка членства України в ЄС, як і перспектива вступу до НАТО, залишаються чинними.

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Мерц назвав умову для вступу України до ЄС і НАТО / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента України

Що сказав Фрідріх Мерц:

Знищення людей завжди було частиною російської політики

Мерц застеріг від недооцінки стійкості Росії

Майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, поки триває її війна з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblat.

"Україна перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу. Це стосується саме поточного моменту", - підкреслив політик. відео дня

Він запевнив, що обіцянка членства України в ЄС, як і перспектива вступу до НАТО залишаються чинними, утім, щоб цього досягти, спершу має припинитися війна. Також Мерц застеріг від недооцінки стійкості Росії.

"Безжальне знищення людей завжди було частиною російської політики. Сподіватися, що війна закінчиться сама собою - через втому країни або повстання проти режиму - навряд чи доводиться", - наголосив лідер ХДС.

Він додав, що 6 травня розпочне роботу новий федеральний уряд, до складу якого ввійдуть ХДС/ХСС і СДПН. У перші два місяці до літніх парламентських канікул планується посилення контролю кордонів, збільшення кількості депортацій, скасування закону про ланцюги поставок і скорочення бюрократії.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. За її словами, для того, щоб це сталося, в країні має відбутися багато реформ.

Раніше стало відомо, що в червні 2024 року, Єврокомісія наполягала на початку переговорів саме цього місяця через те, що в липні 2024 року головування в ЄС перейняла Угорщина.

Як повідомлялося згодом, 25 червня Україна розпочала переговори з ЄС щодо членства в Європейському Союзі. Однак одразу ж представники Угорщини висунули 11 умов Україні щодо нацменшин для вступу до ЄС.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз отримав перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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