Аеродромам РФ приготуватися: ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів

Удари мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту.

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Україна перейшла до запланованої стратегії залпів по РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Найголовніше з заяв Маломужа:

Українці ударами по РФ знищують базу, яка створюється для ворожих сил

Для влучання в цілі РФ приготували далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети, ATACMS, Storm Shadow та SCALP EG

Українські військові завдають вправних масованих ударів по території Росії. Деталями операцій сьогодні, 15 січня, в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Насамперед можемо констатувати, що ми перейшли до масованих ударів, що давно передбачалося новою стратегією. Для цього готувалися всі сили та засоби — далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети, що використовуються для завдання ударів на прифронтовій та окупованій територіях, і, звісно, це іноземні ракети — ATACMS, Storm Shadow та SCALP EG. Комплексні удари по об’єктах насамперед військового виробництва, яке виробляє ракети, комплектуючі, системи наведення, композитні матеріали, з яких виготовляють літаки, ракети, безпілотники, фактично знищують базу, яка створюється для ударних сил, які надають нам проблеми щодня", — сказав він. відео дня

За словами Маломужа, такі удари мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту. А особливо блискавичний ефект чинять удари по сховищах палива. Наприклад, такого дефіцитного, як на базі в Енгельсі, знищення якого призводить до фактично нейтралізації ударів російської авіації.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Як пояснює генерал, на скорочення ударів армії РФ на фронті та по прифронтовій зоні також впливають і вдалі удари за останні 3-4 дні. Як відомо, в цей час було завдано залпів й по російських складах боєприпасів, ракет для тактичної авіації, для артилерії, пускових установках.

"Масовані удари по багатьох об’єктах — аеродромах, пускових установках ракет, будь-яких типах безпілотників, прифронтовій зоні та місцях концентрації військ — це найефективніша модель, щоб знищити ресурси ворога, щоб він не міг завдавати удари сьогодні та готувати резерви для нових наступальних операцій. Такі методи зараз мають застосовуватися комплексно", — сказав Маломуж.

Вибухи та пожежі в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сьогодні, 15 січня у Волгограді спалахнув нафтопереробний завод. Перед займанням місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

Напередодні ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. Під час операції успішно було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі та ще декілька заводів РФ.

Деталями "бавовни" у РФ поділився військовий експерт Роман Світан. Згідно його даних, українські сили провели комбіновану атаку, яка була використана Збройними Силами України - авіацією та ракетними військами.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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