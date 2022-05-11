"Пекло, що зійшло на землю": з'явилися моторошні кадри з оточеної Азовсталі

Азовсталь / скріншот

У Маріуполі показали металургійний комбінат Азовсталь, який російські окупанти атакують авіацією і артилерією.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що через відсутність цивільних на Азовсталі начебно у нього розв'язані руки.

"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. Ось що мав на увазі Пушилін про розв'язані руки", - написав радник.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

В обложеному російськими окупантами Маріуполь у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

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Російський окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

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