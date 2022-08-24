Абсолютна більшість українців за Незалежність: 10 років тому її підтримали б лише 62% - опитування

Близько 97% українців проголосували б сьогодні за незалежність України - опитування Рейтинг / Reuters

Якби українцям запропонували сьогодні проголосувати за незалежність України, переважна більшість підтримала б таке рішення. У минулому році даний показник становив 80%. А у 2012 році прихильників української державності і зовсім було лише 62%. Громадяни бачать свою країну вільною, незалежною, сильною і процвітаючою державою Європи. Про це йдеться в соціологічному дослідженні групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування групи Рейтинг, яке проводилося в період з 17 по 18 серпня, якби сьогодні українцям запропонували б проголосувати за незалежність України, 86% респондентів однозначно висловилися б позитивно. Ще 11% швидше підтримали б таке рішення.

Примітно, що прихильників державності і суверенітету України у 2021 році було 80%. А у 2012 році цей показник становив всього 62%.

Також українцям запропонували назвати слова, з якими вони асоціюють майбутнє України. Вони бачать державу вільною, незалежною, сильною, процвітаючою, мирною, щасливою, європейською, розвиненою і єдиною.

Підкреслюється, що опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 років і старше.

Дослідження провели у всіх регіонах, крім захоплених Криму і Донбасу, а також населених пунктів, де немає мобільного зв'язку. Похибка склала менше 3,1%.

Українці проти територіальних поступок РФ і виступають за візовий режим

Згідно з липневими результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, близько 84% українців виступають проти того, щоб Україна йшла на територіальні поступки Росії. Причому навіть у тому випадку, якщо війна буде затяжною. Тільки 10% вважають за можливе досягнення миру і збереження незалежності шляхом відмови від деяких земель.

Крім того, 79% респондентів вважають, що між Україною та Російською Федерацією повинен бути візовий режим із закритими кордонами. Близько 11% опитаних бачать дві держави в якості "дружніх" країн з відкритими кордонами.

60% росіян підтримують новий наступ Росії на Київ – Russian Field

За результатами опитування соціологічної служби Russian Field, близько 59% росіян, які взяли участь у дослідженні, вважають, що війна Росії проти України затягнулася. Крім того, 60% виступили за новий наступ військ агресора на Київ.

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