"РФ спеціально гальмує наступ": Шойгу зашкварився брехливою заявою у День Незалежності України

Шойгу зашкварився брехливою заявою у День Незалежності України/ Reuters

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у День Незалежності України 24 серпня знову повторив свою заяву, що нібито країна-агресорка Росія свідомо уповільнює темпи наступу своєї армії в Україні, адже хоче зменшити кількість жертв серед цивільних.

При цьому він пофантазував, нібито російські окупанти "дотримуються норм гуманітарного права" під час війни в Україні. Про це Шойгу сказав на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня. Його слова процитували російські пропагандистські ЗМІ.

"Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", – цинічно заявив Шойгу, проігнорувавши велику кількість жертв серед мирного населення в Україні через російське вторгнення.

Та на цьому брехливі заяви путінського міністра не закінчилися – Шойгу також набрехав, нібито окупанти намагаються "налагодити мирне життя" на територіях, які вони захопили. Вони нібито надають місцевим жителям гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру і системи життєзабезпечення.

При цьому Шойгу перевів стрілки на українську армію, безпідставно звинувативши українських військових у тому, що вони нібито "застосовують тактику випаленої землі, грубо порушують міжнародні норми, діють як терористи".

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки РФ Шойгу уже робив подібну заяву у травні, намагаючись переконати усіх, що РФ "свідомо сповільнює наступ" своїх військ в Україні, щоб "дати можливість евакуюватися мирним мешканцям".

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території та бомбити Україну ракетами.

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