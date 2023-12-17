УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Abrams і Leopard на Красній площі: НАТО без зусиль розгромить РФ – прогноз

Олексій Тесля
17 грудня 2023, 01:30
Сьогодні блок НАТО, при необхідності, міг би без серйозного опору зайняти столицю Росії, впевнений Олександр Коваленко.
Коваленко
Олександр Коваленко спрогнозував результат війни НАТО з РФ / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, скріншот

Незважаючи на те, що існує багато географічних точок, де Росія могла б розширити свій вплив, Москва не буде цього робити проти НАТО, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Водночас будь-яка агресія щодо Альянсу - суїцидальний для військово-політичного керівництва Російської Федерації крок, підкреслив він під час чату в Главреді.

"Якби Північноатлантичний альянс сьогодні вирішив піти на Москву, він би досить швидко, без серйозного опору, зайняв би столицю Росії", - упевнений експерт.

Він вважає, що таку війну б не називали "Другою світовою" або "Битвою за Москву", все відбувалося б дуже швидко.

При цьому аналітик нагадав про те, що захопити столицю РФ майже вдалося навіть ватажкові бандформувань ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

"Це майже вдалося зробити навіть Пригожину, у якого була не повноцінна армія, а зграя незаконних військових формувань без повноцінної штатної комплектації. Свою справу Пригожин так і не завершив, тому що кишка тонка. І чим це все закінчилося, ми вже побачили. А ось якби наступав Північноатлантичний альянс, наступний парад перемоги на Красній площі вже б проходив з танками Abrams і Leopard", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше Коваленко попередив про те, що Путін готовий розв'язати ще одну війну. РФ може прагнути отримати вихід на Придністров'я, не виключив Олександр Коваленко.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олександр Коваленко війна Росії та України Танк Leopard 2 Танк Abrams
Реклама

Головне за день

Загроза наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм — Bild

Загроза наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм — Bild

19:15 Україна
Пастка для РФ: ЗСУ різко змінюють стратегію війни й ставлять нову мету — ЗМІ

Пастка для РФ: ЗСУ різко змінюють стратегію війни й ставлять нову мету — ЗМІ

18:04 Україна
У Міноборони заявили про новий підхід до мобілізації та розкрили головні зміни

У Міноборони заявили про новий підхід до мобілізації та розкрили головні зміни

16:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:30

Abrams і Leopard на Красній площі: НАТО без зусиль розгромить РФ – прогноз

16 грудня, субота
23:55

"Партизанська війна": майор розповів, що буде за відсутності допомоги Україні від союзників

23:06

У грудні загинула рекордна кількість росіян: експерт розкрив причину

22:47

Нововведення у мобілізації: хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом

22:07

Російські добровольці анонсували повалення Путіна військовим шляхом

Перемоги України в 2024-му не буде, воювати доведеться як мінімум три роки - КоваленкоПеремоги України в 2024-му не буде, воювати доведеться як мінімум три роки - Коваленко
21:42

"В 2024 році не завершиться": Коваленко спрогнозував перебіг війни і її тривалість

21:17

Взяли приклад з ХАМАСу: Росія буде по-новому атакувати Україну

21:05

Місячний календар 17 грудня 2023: не спокушайтеся і остерігайтесь другої половини дня

20:40

Помер зірка легендарної рок-групи AC/DC

Реклама
20:29

Військова підготовка для жінок: які нововведення передбачає законопроєкт про мобілізацію

20:14

Путін хоче війни назавждиПогляд

19:52

"Це на все наше життя": військовий і співак Хливнюк спрогнозував кінець війни

19:32

Коаліція Китаю та Росії: експерт розповів, чому війна в Україні вигідна Сі Цзіньпіну

19:15

Загроза наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм — BildВідео

19:09

Гороскоп на завтра 17 грудня 2023: Діві - купа романтики, Терезам - несподіваний подарунок

18:36

"Мені соромно": Павло Зібров пригадав свій перший шлюб та назвав причину розлучення

18:14

Британська розвідка розкрила деталі масштабної атаки на "Київстар"

18:10

Смачніше не знайдете: шикарний рецепт салату на Новий рік - його варто спробуватиВідео

18:04

Пастка для РФ: ЗСУ різко змінюють стратегію війни й ставлять нову мету — ЗМІ

18:02

У Путіна злякалися ельфійської мови і оголосили про серйозну загрозу

Реклама
17:43

"Ресурси, грабіж та мародерство": росіяни розграбовують промислові об'єкти на Запоріжжі

16:58

Дедлайн захоплення Авдіївки змістився: Гетьман назвав нові терміни

16:52

"Червона лінія" лінія для Альянсу: Жданов оцінив сценарій удару НАТО по Росії

16:50

Доведеться пережити: три знаки зодіаку зіткнуться з неприємностями в січні

16:50

У Міноборони заявили про новий підхід до мобілізації та розкрили головні зміни

15:50

Загроза самосуду на Закарпатті: спливли нові факти стосовно депутата-підривника

15:39

Україна готує наступ за "планом Залужного": ЗМІ дізналися терміни і деталі

14:45

Путіну "припікає" : у Силах оборони розкрили деталі ситуації на Лівобережжі

14:04

"У нас є 5-8 років": Путін посилюється, загроза Європі зростає - Міноборони ФРН

13:43

Вибухи в сільраді на Закарпатті: чим депутат-бомбіст підірвав себе і колег

13:39

У Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантівВідео

13:30

Цей рецепт - хіт сезону: настільки смачної закуски ще не пробувалиВідео

13:21

"Не добре": дочка Заворотнюк поділилася новинами про здоров'я матері

13:03

МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

12:52

Гороскоп Таро 2024 для Овнів: чим здивує кожен місяць нового рокуВідео

12:36

Популярного українського виконавця пограбували в поїзді

12:31

Путін готовий розв'язати ще одну війну: які країни під загрозою удару РФ – прогнозВідео

11:43

"Ви всі загинете": експосол розповів, як Україну попереджали про вторгнення РФ

11:42

Україна може програти війну: у CNN назвали причину і розкрили найгірший сценарій

11:28

Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна і назвали мету

Реклама
11:14

"Бережіть себе": названа важлива дата в грудні і міста, які опиняться під обстрілом РФВідео

10:40

Британія може відправити війська в Україну: дипломат назвав умови

10:35

"Не відпускаємо людей": Арахамія заявив, що багато депутатів хочуть піти з Ради

10:19

Гороскоп Таро на тиждень з 18 до 24 грудня: Близнюкам - горювання, Скорпіону - достаток

09:46

РФ готує прорив на одному з напрямків: експерт назвав мету окупантів на зиму

09:46

У мережі показали, як митники "мусолили" Пугачову під час останнього візиту до РФ

09:30

Стало відомо від чого помер Меттью Перрі

09:29

Прорив до Криму, винищувачі та танки Abrams: ЗСУ у 2024-му наступатимуть – Welt

09:15

Церковне свято 17 грудня: що не можна робити на Данілів день, щоб не накликати біду

08:54

У Путіна є план окупації України до 2026 року: які шанси диктатора - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти