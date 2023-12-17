Abrams і Leopard на Красній площі: НАТО без зусиль розгромить РФ – прогноз

Сьогодні блок НАТО, при необхідності, міг би без серйозного опору зайняти столицю Росії, впевнений Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко спрогнозував результат війни НАТО з РФ / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, скріншот

Незважаючи на те, що існує багато географічних точок, де Росія могла б розширити свій вплив, Москва не буде цього робити проти НАТО, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Водночас будь-яка агресія щодо Альянсу - суїцидальний для військово-політичного керівництва Російської Федерації крок, підкреслив він під час чату в Главреді.

"Якби Північноатлантичний альянс сьогодні вирішив піти на Москву, він би досить швидко, без серйозного опору, зайняв би столицю Росії", - упевнений експерт.

Він вважає, що таку війну б не називали "Другою світовою" або "Битвою за Москву", все відбувалося б дуже швидко.

При цьому аналітик нагадав про те, що захопити столицю РФ майже вдалося навіть ватажкові бандформувань ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

"Це майже вдалося зробити навіть Пригожину, у якого була не повноцінна армія, а зграя незаконних військових формувань без повноцінної штатної комплектації. Свою справу Пригожин так і не завершив, тому що кишка тонка. І чим це все закінчилося, ми вже побачили. А ось якби наступав Північноатлантичний альянс, наступний парад перемоги на Красній площі вже б проходив з танками Abrams і Leopard", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше Коваленко попередив про те, що Путін готовий розв'язати ще одну війну. РФ може прагнути отримати вихід на Придністров'я, не виключив Олександр Коваленко.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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