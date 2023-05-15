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"А хто, як не я?": вчителька з Сумщини стала на захист України після втрати обох синів

Альона Вороніна
15 травня 2023, 04:30
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Людмила 30 років пропрацювала в школі вчителькою фізкультури, але вирішила стати військовослужбовицею і стати на захист рідної землі.
Людмила Гульцо
Вчителька з Сумщини Людмила Гульцо стала на захист Батьківщини після втрати обох синів/ "Суспільне"

Людмила Гульцо уже півтора роки служить у прикордонному загоні в Сумській області. Вона вирішила стати на захист Батьківщини зі зброєю у руках після того, як втратила обох синів-військових.

Жінка упродовж 30 років був вчителькою фізкультури у школі, але після трагічних подій у її житті вирішила кардинально змінити професію. Історію прикордонниці розповіло "Суспільне".

"Оскільки мої сини пішли служити, були військовослужбовці і потім сталася трагедія, то я вирішила піти їх стопами і спробувала стати військовослужбовцем", – розповідає Людмила.

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Обидва сини Людмили були десантниками, але старший син Іван помер від хвороби. А через два роки, у 2017-му, не стало і молодшого – Артем загинув у Верхньоторецькому районі Донецької області. Обох братів не стало у віці 24 роки.

Обставин загибелі свого молодшого сина Людмила не знала упродовж майже шести років. Лише не так давно вона дізналася, що в той день Артем разом з побратимами ходили у розвідку, і він підірвався на розтяжці.

"Він був першим, у розвідку пішли і він вибухнув на розтяжці, з відірваними ногами зміг по рації попросити допомоги. Завдяки йому ще двоє врятувалися", – згадує військова.

Після втрати обох синів жінка хотіла одразу змінити професію і стати військовослужбовицею. Але тоді вона не змогла цього зробити, адже потрібно було допомагати невістці-вдові глядіти двох дітей. Старшому онуку Людмили на той час було 3 роки, а молодшому – вісім місяців.

Півтора роки тому жінка стала на захист Батьківщини зі зброєю в руках. Зараз вона служить у прикордонному загоні на Сумщині.

Людмила перед військовою службою упродовж 30 років працювала вчителем фізкультури у Дружбівській школі. Вона вважає, що саме робота з дітьми допомогла їй пережити втрату синів. Жінка зазначає, що зв'язок із учнями підтримує і зараз.

"Часто проїжджають повз. Ось дзюдоїсти їхали на змагання до Сум. Вони мною пишаються", – каже Людмила Гульцо.

Війна в Україні

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що українські військові готуються до потужного контрнаступу і звільнення територій, які незаконно були захоплені країною-агресоркою Росією. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, проте це лише "прелюдія" до контрнаступу ЗСУ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Вона зазначила, що силам оборони вдалося захопити більше десяти позицій російських окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 травня зустрівся в Німеччині з канцлером Олафом Шольцом. Після цього той українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро.

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