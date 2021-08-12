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Пенсіонери вистрибнули з вікна в Кривому Розі: подружжя заздалегідь планувало самогубство

12 августа 2021, 09:51

За пару днів до самогубства пенсіонерка дзвонила сусідці і прощалася з нею.

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Пенсіонери викинулися з 4-го поверху житлового будинку / кореспондент

Стали відомі подробиці трагедії в Кривому Розі Дніпропетровської області, де подружжя-пенсіонери викинулися з четвертого поверху квартири з різницею в кілька хвилин.

Загиблі пенсіонери залишили прощальну записку, в якій просили нікого не звинувачувати в їх смерті, пише Obozrevatel.

Що відомо про пенсіонерів-самогубців

Жертвами виявилися 83-річна Світлана Іванівна Ю і її 84-річний чоловік Іван Ю. жінка впала у двір, а чоловік впав з висоти позаду будинку. Обидва померли на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Жінка раніше працювала в місцевій лікарні лікарем-гінекологом. "Вона пішла років зо два тому. Весь цей час вона працювала, вела прийом пацієнтів. Світлана Іванівна була жінкою з характером, з таким стрижнем всередині. Пацієнтки її дуже поважали, і навіть побоювалися. Вона вміла відразу ж навести порядок на прийомі, як лікар була суворою, але справедливою", – згадує знайома.

Її чоловік Іван з 1974 року працював у школі №102, викладав російську мову і літературу. Його теж запам'ятали як людину дуже твердої, справедливої.

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Пекельні болі і прощання з сусідами: що стало причиною самогубства

Деякі сусіди повідомляли, що причиною суїцидів могли стати проблеми з сином і банківські борги. Як з'ясувалося, Світлана Іванівна вже кілька років була невиліковно хвора, а останнім часом хвороба стала нестерпною. Жінка пройшла курс лікування, сильно схудла, але начебто хвороба відступила, вона ще продовжувала працювати.

Але пізніше їй знову стало погано. Один із сусідів сім'ї в соцмережах написав, що Світлана Іванівна дуже страждала від болю, навіть сильно кричала. А за пару днів до самогубства нібито дзвонила сусідці і прощалася з нею.

Знайомі додають, що піти з життя було їх спільним і усвідомленим рішенням. Подружжя поховали 10 серпня. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пара пенсіонерів звела рахунки з життям і вистрибнула з вікна.

Інцидент стався в неділю, 8 серпня, в Інгулецькому районі Кривого Рогу. По вулиці Недєліна Літня пара вчинила подвійне самогубство і вистрибнула з вікна власної квартири на четвертому поверсі.

У квартирі співробітники правоохоронних органів виявили передсмертну записку, де чоловік і дружина просять нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Сусіди повідомили, що пенсіонери були досить відомі в місті і їх жителі дуже поважали. 84-річний чоловік був учителем з багаторічним стажем в одній зі шкіл житлового масиву Інгулець, а його 83-річна дружина була відомим лікарем у Кривому Розі.

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