У танка знесло вежу: росіяни поплатилися життям за подавлену пшеницю

Росіяни поплатилися життям і танком за пригнічену пшеницю / скріншот

У мережі показали ефектні кадри знищення Збройними Силами України ворожого танка на полі бою.

Танк з окупантами згорів посеред засіяного пшеничного поля. Про це в Facebook повідомляє 93-тя окрема механізована бригада" Холодний Яр ".

Ворожа бронетехніка з рашистською символікою Z заїхала на засіяне поле. В один момент з вежі танка повалив густий дим.

Потім бійці 93-ї ОМБр показали, що від танка російських окупантів залишилася лише купа обгорілого металу. При цьому вежу зовсім знесло під час нанесення удару.

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Нагадаємо, 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, в основному зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

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