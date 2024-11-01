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Лізуть з технікою: росіяни намагаються вдертися в Курахове - військовий

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2024, 01:40
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Російські окупанти хочуть закріпитися в місті Курахове на Донеччині.
ВСУ
РФ намагається зайти в Курахове / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Російські окупанти намагаються просуватися, вдираючись у Курахове на Донеччині. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворог хочу закріпитися на цьому напрямку.

"Російська техніка по 1-2 одиниці намагаються проскакувати в Курахово. Сьогодні пробував це зробити російський танчик. Намагаються кидатись в місто нахрапом, щоб на авось просунутись і потім закріпитися, якщо вийде. Загалом на 79-ку сьогодні перло 3 колони техніки з піхотою", - написав лейтенант.

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Він додав, що росіяни намагаються тиснути зі сторони Трудового.

Лізуть з технікою: росіяни намагаються вдертися в Курахове - військовий
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні.

Командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець повідомив, що армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області.

Крім того, в DeepState повідомляли, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.

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