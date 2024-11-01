Лізуть з технікою: росіяни намагаються вдертися в Курахове - військовий

Російські окупанти намагаються просуватися, вдираючись у Курахове на Донеччині. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Ворог хочу закріпитися на цьому напрямку.
"Російська техніка по 1-2 одиниці намагаються проскакувати в Курахово. Сьогодні пробував це зробити російський танчик. Намагаються кидатись в місто нахрапом, щоб на авось просунутись і потім закріпитися, якщо вийде. Загалом на 79-ку сьогодні перло 3 колони техніки з піхотою", - написав лейтенант.
Він додав, що росіяни намагаються тиснути зі сторони Трудового.
Де знаходиться Курахове
Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.
Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні.
Командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець повідомив, що армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області.
Крім того, в DeepState повідомляли, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.
Читайте також:
- "Питання у днях": Зеленський сказав, коли РФ кине корейців у бій проти ЗСУ
- У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів
- Людей виносили з палаючих будинків: РФ вдарила Шахедами по Полтавщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред