50% зброї не надходить вчасно: Умєров назвав причину втрати людей та територій

Умєров вказує на те, що через несвоєчасне постачання західними країнами військової допомоги Україна втрачає військових та території.

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Умєров назвав причину втрати людей та територій / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що близько половини озброєння, яке виділили західні партнери для України, не було поставлено вчасно. Про це він повідомив в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

"Наразі виділення допомоги не завжди означає її забезпечення, оскільки 50% не постачається вчасно", — сказав він.

Міністр зауважив, що з російської економіки, яка оцінюється приблизно в 2 трлн доларів, витрачається понад 150 млрд доларів на війну.

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"Тому якщо те, що виділяється (Україні - ред.), не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад і території", — додав Умєров.

Він відзначив, що в такій війні союзні держави повинні забезпечувати своєчасне постачання, оскільки "ще ніколи в історії людства не було такого, коли війна велася без переваги в повітрі".

"Ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу", — резюмував Умєров.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Форум Україна. Рік 2024

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