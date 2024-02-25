УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів

Юрій Берендій
25 лютого 2024, 12:52
Федоров зазначив, що в 2024 році Україна зможе виробити більше мільйона одиниць FPV-дронів.
Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів
Федоров назвав частку безпілотників українського виробництва на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН

90% усіх безпілотників, що використовуються на полі бою, виготовляються в Україні. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наша швидка реакція і технологічність, вона призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються, - це БПЛА, які виробляються в Україні", - зазначив він.

Федоров заявив, що у 2023 році виробництво безпілотників зросло в 120 разів, і було укладено контракти на понад 300 тисяч БпЛА. Він додав, що цього року Україна продовжить інвестувати в безпілотники та їх виробництво.

відео дня

Міністр також зазначив, що вся команда Зеленського працює над втіленням ініціативи президента щодо забезпечення армії 1 мільйоном дронів. Вже укладено контракти на сотні тисяч безпілотників.

"І тільки FPV-дронів буде вище мільйона. А взагалі за різними напрямками не тільки FPV-дрони, а й розвідувальні літаки, і ударні коптери, і РЕБ. Цього року всього буде більше...", - висловився Федоров.

Загалом, військові підрозділи, які отримують БпЛА в рамках "Армії дронів" знищили або вивели з ладу понад 16 тисяч одиниць ворожої техніки.

"У нас ніколи не буде такої кількості людей, які в Російській Федерації, але в нас є 300 0000 інженерів і 200 компаній, які виробляють БпЛА, тому це наша перевага, яку потрібно масштабувати", — наголосив Федоров.

Він також зауважив, що технології впливають на логістику, радіочастотне планування, складність ведення певних посад та на полі бою. Тому Україна буде надалі розвивати успішні напрямки та впроваджувати нові технології.

Хто такий Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Форум Україна. Рік 2024

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розробила план дій на 2024 рік, проте його деталі не будуть розголошуватися публічно. Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, цей план є потужним і принесе результат.

У минулому році українці вперше побачили масштабні випробування повітряних та морських дронів. На цей рік заплановано представлення і наземних систем. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Україна сподівається на отримання запрошення на саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
План України на 2024 рік
Реклама

Головне за день

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

14:54 Україна
"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаків

"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаків

14:44 Україна
У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

13:53 Гроші
Всі головні новини

Популярне

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ 17191

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати 16135

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати

Як правильно використовувати пергамент: жінка показала геніальний метод 11435

Як правильно використовувати пергамент: жінка показала геніальний метод

Рано чи пізно станеться : українців попередили про загрозу нового штурму Києва 8329

"Рано чи пізно станеться": українців попередили про загрозу нового штурму Києва

Останні новини

15:07

Гороскоп Таро з 26 лютого до 3 березня: Тельцю - втрата, Близнюкам - можливість

14:54

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

14:44

"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаківВідео

14:23

"Не користуватися Кримським мостом": Буданов випустив жорстке звернення до росіян у Криму

14:04

Мінімум 4 роки: у Кабміні розповіли, як бачать військову підтримку України іншими країнами

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниПутін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війни
13:53

У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

13:46

50% зброї не надходить вчасно: Умєров назвав причину втрати людей та територій

13:24

Ситуація дуже складна: ворог міг захопити ще два важливих села - BILD

13:23

Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ

Реклама
13:14

Китайський гороскоп на 26 лютого: Козі - зрада, Собаці - сентиментальність

13:10

Танцюрист-воїн Дікусар жорстко висловився про війну і головні розчарування

12:52

Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів

12:49

У Сирського назвали головну мету команди нового головкому

12:48

Церковне свято 26 лютого: в цей день не можна їсти 4 продукти

12:45

Усе у вогні та величезні руйнування: росіяни підло обстріляли КостянтинівкуФото

12:15

Легкі настільки, що тануть у роті: рецепт пухких солодких булочок з двома начинками

12:13

Буде потужний результат: Умеров заявив про новий план України на 2024 рікВідео

12:08

Реальні шанси: Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

12:05

У 2024-м Україна почне використовувати у війні наземні дрони - міністр Камишин

11:58

Українська ведуча порівняла Паперну з Тодоренко, та придумала їм "покарання"

Реклама
11:45

О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

11:40

Бомбічний салат "Обжорка", який розмітають зі столу: новий рецептВідео

11:08

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня

10:57

Прийнято важливі рішення: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

10:53

"Це настає переломний момент": названо період, коли припиниться вогонь в Україні - прогнозВідео

10:52

Відпустка під час воєнного стану: коли роботодавець може не дати його працівнику

10:22

Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ

09:47

Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

09:43

Гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня: Ракам - розбіжності з сім'єю, Левам - гармонія

09:40

Росіяни почали наступ на Запоріжжі: майор ЗСУ розкрив плани ворога

09:08

Українцям перерахують пенсії через кілька днів: кому і на скільки збільшать

08:39

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати

08:31

Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами: в ЗСУ назвали ціль ворога

07:41

Доля заморожених активів Росії: лідери "G7" звернулись із важливою заявою

06:10

"Корейський сценарій": чому це неможливо у випадку УкраїниПогляд

05:24

"Слід очікувати посилення боїв": майор ЗСУ назвав напрямок головного удару Росії

04:02

Обробка дерев перед весною: чим обприскувати – копійчаний засіб врятує садВідео

03:05

Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 рокуВідео

02:30

"Європа зробила кілька помилок": у Бундестазі назвали 3 пріоритети у допомозі для ЗСУ

01:44

Що буде, коли ЗСУ підійдуть до Криму: Романенко оцінив ризик ядерного удару з боку РФВідео

Реклама
24 лютого, субота
23:59

Окупанти тиснуть біля Авдіївки: російські війська захопили Ласточкине - DeepState

23:19

"Кількість оновлюється щогодини": у ПС назвали вражажаюче число збитих цілей РФ

22:23

"Росію не перемогти у війні": Фіцо видав скандальну заяву про війну в Україні

21:57

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУВідео

21:22

РФ цинічно порушила домовленості: Лубінець розкрив деталі розстрілу бійців в Авдіївці

21:14

Рушники будуть в рази м'якше: як випрати одяг з функцією пара, інструкція

20:58

"Потім буде занадто пізно": Зеленський висловився щодо загрози захоплення Куп'янська

20:07

"Екіпаж знищено" : у ГУР розкрили нові деталі ліквідації літака А-50 РФ

20:04

"Багато роботи": Єврокомісія озвучила, коли Україні очікувати переговорну рамку

19:41

Чи буде цього року український контрнаступ?Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти