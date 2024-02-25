Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів

Федоров зазначив, що в 2024 році Україна зможе виробити більше мільйона одиниць FPV-дронів.

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Федоров назвав частку безпілотників українського виробництва на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН

90% усіх безпілотників, що використовуються на полі бою, виготовляються в Україні. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наша швидка реакція і технологічність, вона призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються, - це БПЛА, які виробляються в Україні", - зазначив він.

Федоров заявив, що у 2023 році виробництво безпілотників зросло в 120 разів, і було укладено контракти на понад 300 тисяч БпЛА. Він додав, що цього року Україна продовжить інвестувати в безпілотники та їх виробництво.

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Міністр також зазначив, що вся команда Зеленського працює над втіленням ініціативи президента щодо забезпечення армії 1 мільйоном дронів. Вже укладено контракти на сотні тисяч безпілотників.

"І тільки FPV-дронів буде вище мільйона. А взагалі за різними напрямками не тільки FPV-дрони, а й розвідувальні літаки, і ударні коптери, і РЕБ. Цього року всього буде більше...", - висловився Федоров.

Загалом, військові підрозділи, які отримують БпЛА в рамках "Армії дронів" знищили або вивели з ладу понад 16 тисяч одиниць ворожої техніки.

"У нас ніколи не буде такої кількості людей, які в Російській Федерації, але в нас є 300 0000 інженерів і 200 компаній, які виробляють БпЛА, тому це наша перевага, яку потрібно масштабувати", — наголосив Федоров.

Він також зауважив, що технології впливають на логістику, радіочастотне планування, складність ведення певних посад та на полі бою. Тому Україна буде надалі розвивати успішні напрямки та впроваджувати нові технології.

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Форум Україна. Рік 2024

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розробила план дій на 2024 рік, проте його деталі не будуть розголошуватися публічно. Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, цей план є потужним і принесе результат.

У минулому році українці вперше побачили масштабні випробування повітряних та морських дронів. На цей рік заплановано представлення і наземних систем. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Україна сподівається на отримання запрошення на саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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